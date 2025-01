Nilox lancia la nuova KIDSCAMERA per i piccoli esploratori

Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, presenta la sua ultima novità: la KIDSCAMERA, una fotocamera pensata per stimolare la creatività dei più piccoli. Colorata, resistente e intuitiva, questa fotocamera è progettata per permettere ai bambini di esplorare il mondo e immortalare momenti speciali con immagini e video di alta qualità.

Dotata di un doppio schermo LCD, con uno frontale da 2’’ e uno posteriore da 1,4’’, la KIDSCAMERA consente ai bambini di visualizzare immediatamente ciò che stanno riprendendo, offrendo un’esperienza d’uso semplice e coinvolgente. Oltre 15 filtri creativi permettono ai piccoli fotografi di dare vita a immagini uniche, esplorando il mondo della fotografia e trasformando ogni scatto in un’opera d’arte.

La KIDSCAMERA è resistente all’acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti, ideale per vacanze al mare, pomeriggi in piscina o giochi all’aperto sotto la pioggia. Il rivestimento in silicone colorato la rende resistente agli urti e alle cadute, oltre che comoda e facile da maneggiare per le mani dei più piccoli. Nonostante le dimensioni compatte, offre ottime prestazioni con una risoluzione immagine fino a 12 MP e la registrazione video in Full HD, catturando ogni dettaglio con una qualità sorprendente.

La KIDSCAMERA è dotata di una batteria che garantisce un utilizzo continuo, mentre lo slot per MicroSD esterna fino a 32 GB offre ampio spazio per salvare foto e video. A soli €49,00, la nuova KIDSCAMERA di Nilox è uno strumento perfetto per alimentare la fantasia dei più giovani e accompagnarli in tutte le loro avventure.