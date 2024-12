NOVE: AMADEUS presenta il settimo appuntamento con “LA CORRIDA”

La storica trasmissione televisiva italiana, “La Corrida”, continua a regalare emozioni e risate al pubblico con il suo talent show unico nel suo genere. Dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana, si prepara per un nuovo appuntamento imperdibile in diretta su NOVE e in streaming su Discovery+.

Domani sera, l’intramontabile Amadeus guiderà la serata con il suo stile coinvolgente, affiancato da un’orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. A fare da capipopolo della serata sarà il divertente duo comico Gigi e Ross.

Il pubblico in studio avrà un ruolo fondamentale nel determinare il gradimento delle performance, esprimendosi con applausi, campanacci, fischietti e pentole non appena il semaforo diventerà verde. Il vincitore si aggiudicherà la vittoria morale del “più acclamato” e avrà la possibilità di accedere alla finale che andrà in onda a Natale su NOVE.

La nuova edizione de “La Corrida” rappresenta un’Italia autentica e genuina, grazie alla partecipazione di protagonisti comuni che, per una notte, diventano le stelle dello show.