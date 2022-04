Nuova Honda Civic Type R: nuovo record sul giro a Suzuka

La nuova generazione di Honda Civic Type R ha stabilito un nuovo record sul giro per un’auto a trazione anteriore nel celebre Circuito di Suzuka in Giappone, completando il lungo tracciato di 5,8 km in 2 minuti e 23, 120 secondi*, e cioè 0,873 secondi in meno rispetto alla Honda Civic Type R Limited Edition che l’ha preceduta.

Il nuovo crono è stato segnato nelle fasi di valutazione del prototipo finale il 15 marzo 2022. La nuova Civic Type R è il più recente modello ad alte prestazioni a dare prova di sé sull’iconico circuito di gara internazionale di Suzuka, famoso per le sue chicane ad alta velocità e le impegnative curve. Il tracciato, spesso descritto come uno dei migliori al mondo, è stato un banco di prova per i modelli sportivi Honda fin dal 1962. Dal 1987, ad esclusione dei due anni di assenza, il tracciato ospita il Gran Premio di Formula 1 del Giappone.

Il precedente record su giro di un’auto a trazione anteriore a Suzuka – 2 minuti e 23,993 secondi – è stato siglato dal modello di sviluppo di Civic Type R Limited Edition a febbraio 2020. Prima ancora, la Honda Civic Type R GT di decima generazione aveva battuto il record su giro nel Circuito del Nürburgring Nordschleife nel 2017 in 7 minuti e 43,8 secondi. Una Civic Type R GT con specifiche di serie ha poi battuto i record delle auto di serie a trazione anteriore su cinque leggendari circuiti in Europa.

Maggiori informazioni sulla nuova Civic Type R saranno condivise al momento del lancio nella seconda parte del 2022.