Honda X-ADV 2025: innovazione e stile senza compromessi

Nella lunga storia di Honda, un marchio rinomato per il suo ingegno ingegneristico e design all’avanguardia, un elemento è sempre rimasto al centro: la passione per l’innovazione e la capacità di sorprendere. Questo spirito ha dato vita all’X-ADV, un veicolo che ha rivoluzionato il concetto di mobilità su due ruote, definito fin da subito come “il primo SUV a due ruote”.

Il nuovo Honda X-ADV 2025 rappresenta un’evoluzione di questo concetto, con un perfetto equilibrio tra lo stile robusto di un SUV, la praticità di un maxi-scooter e le prestazioni dinamiche di una moto. Totalmente rivisitato, il modello 2025 riceve importanti aggiornamenti sia dal punto di vista estetico che tecnologico.

Uno degli aspetti più evidenti è l’aggiornamento stilistico: il doppio faro a LED ha una nuova firma luminosa nelle luci diurne DRL, che ora integrano anche gli indicatori di direzione. Questo dettaglio non solo migliora l’estetica, ma aumenta anche la visibilità e la sicurezza del veicolo.

Il nuovo Cruise Control, ora di serie, consente di sfruttare appieno il comfort offerto dall’inimitabile cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), che è stato ulteriormente perfezionato per garantire una gestione ancora più fluida e precisa delle manovre a bassa velocità.

Honda continua a dimostrare il suo impegno verso un futuro più sostenibile. Oltre all’uso di plastiche riciclate per la carrozzeria, l’X-ADV 2025 introduce la plastica Durabio™, ottenuta da biomasse, per alcune sovrastrutture. In questo materiale è stato realizzato anche il parabrezza, ora regolabile con una sola mano su tre livelli.

Non mancano le innovazioni tecnologiche: il nuovo schermo TFT a colori da 5 pollici con connettività Honda RoadSync permette di gestire il veicolo tramite un blocchetto comandi retroilluminato e intuitivo, situato sulla sinistra del manubrio. A questo si aggiunge una sella completamente riprogettata, con il 10% in più di schiuma di uretano per un comfort superiore e una nuova forma che agevola il contatto dei piedi con il terreno.

L’X-ADV 2025 mantiene il sistema di controllo del gas Throttle By Wire (TBW), che offre cinque modalità di guida preimpostate, con la possibilità di personalizzare la combinazione di potenza (P), freno motore (EB) e controllo di trazione HSTC (T). Quest’ultimo è stato ulteriormente migliorato nelle modalità Gravel e Rain, garantendo una maggiore sicurezza e controllo in condizioni difficili.

La capacità di carico è stata potenziata con un vano sottosella da 22 litri, dotato di una presa di ricarica USB-C, mentre il vano portaoggetti anteriore aggiunge ulteriore praticità per riporre piccoli oggetti.

L’X-ADV 2025 sarà disponibile in tre nuove colorazioni: Graphite Black, Pearl Glare White e Matte Deep Mud Gray, accompagnate da una inedita ed elegante Special Edition in Matte Gold Finch Yellow.