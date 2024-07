Nuova Lancia Ypsilon sale sul palco dell’Umbria Jazz Festival

La 51esima edizione di Umbria Jazz, uno dei più rinomati e apprezzati festival musicali in Italia, sta per concludersi, attirando ogni anno un pubblico sofisticato e amante dell’arte. Lancia partecipa al prestigioso evento come Mobility Partner, offrendo una flotta di sette Nuova Ypsilon per facilitare gli spostamenti delle star del Jazz attraverso le strade di Perugia.

Tra gli eventi più attesi dal grande pubblico c’è il concerto di Nile Rodgers & CHIC, previsto per il 20 luglio. Questo spettacolo imperdibile, sponsorizzato da Lancia, vedrà protagonista l’iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ’70 ha creato e prodotto numerosi capolavori. Vincitore di diversi Grammy Award, Nile Rodgers è un membro della Rock & Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame. La sua esibizione avrà luogo dalle 21.00 presso il maestoso Main Stage allestito nell’Arena Santa Giuliana, vicino al palco Lancia Stage, che in questi giorni ha ospitato numerosi musicisti di fama internazionale.

Durante il concerto di Nile Rodgers, le immagini della nuova Lancia Ypsilon saranno trasmesse sui grandi schermi accanto al palco, mettendo in risalto le eleganti linee della prima vettura della nuova era del marchio italiano. In concomitanza con il prestigioso festival, gli esclusivi showroom “casa Lancia” – tutti rinnovati secondo la nuova Corporate Identity Lancia – hanno permesso di ammirare l’intera gamma del nuovo modello e di apprezzare su strada le sue straordinarie doti di maneggevolezza, efficienza e prestazioni.