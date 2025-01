Nuova Triumph Speed Triple 1200 RS: potenza e innovazione ai massimi livelli

La Triumph Motorcycles ha presentato la nuova generazione della Speed Triple 1200 RS, un’icona che si rinnova con un motore ancora più performante e una dotazione tecnologica senza precedenti. Dopo trent’anni di evoluzione, questo modello raggiunge un nuovo apice, offrendo prestazioni esaltanti e una ciclistica che promette il massimo controllo e piacere di guida.

Il cuore della nuova Speed Triple 1200 RS è il motore a tre cilindri da 1160cc, capace di sviluppare una potenza di 183 CV a 10.750 giri/min e una coppia massima di 128 Nm a 8.750 giri/min, entrambi migliorati di 3 unità rispetto alla versione precedente. La grinta ai bassi regimi e la spinta agli alti sono ottimizzate per prestazioni straordinarie sia su strada sia in pista. Frutto dell’esperienza di Triumph nel mondo della Moto2™, questo propulsore è progettato per garantire potenza, fluidità e durabilità, con un’erogazione lineare e una risposta immediata dell’acceleratore.

Le nuove sospensioni semi-attive Öhlins Smart EC-3, dotate del sistema OBTi (Objective Based Tuning Interface), assicurano una guida precisa e personalizzabile. Grazie a sette parametri regolabili, il pilota può adattare il comportamento dinamico della moto alle proprie esigenze. L’ammortizzatore di sterzo regolabile e l’impianto frenante Brembo Stylema, con sistema MCS, offrono ulteriore precisione e controllo, mentre i pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 garantiscono aderenza e prestazioni di alto livello.

Con un peso contenuto di 199 kg in ordine di marcia, il telaio in alluminio, il manubrio più largo e alto e la posizione di guida sportiva offrono un equilibrio perfetto tra agilità e comfort, rendendo la Speed Triple 1200 RS una roadster pura e divertente da guidare.

Lo stile della Speed Triple 1200 RS si distingue per linee affilate e decise, che donano alla moto un look aggressivo ma elegante. Elementi come il doppio faro, il serbatoio scolpito e il posteriore compatto con fanale integrato sottolineano la sua identità inconfondibile. Le nuove ruote in lega d’alluminio migliorano ulteriormente l’agilità e la rapidità di ingresso in curva. Il design è completato dalla batteria agli ioni di litio a ingombro ridotto, che contribuisce a mantenere la moto tra le più leggere della categoria.

La nuova Speed Triple 1200 RS introduce un pacchetto tecnologico estremamente avanzato, focalizzato sul pilota. La strumentazione TFT a colori da 5 pollici offre accesso immediato a tutte le informazioni necessarie e integra la connettività My Triumph per navigazione, controllo chiamate e musica. Le cinque modalità di guida disponibili (Rain, Road, Sport, Track, Rider) e il sistema Traction Control disinseribile, insieme all’ABS ottimizzato in curva, permettono un controllo superiore in ogni condizione.

Tra le innovazioni tecnologiche spiccano il Brake Slide Assist, per prestazioni ottimali in pista, e il sistema di decelerazione di emergenza, che avvisa gli altri utenti della strada in caso di frenate improvvise. La Speed Triple 1200 RS è inoltre dotata di accensione, bloccasterzo e tappo serbatoio keyless, con la possibilità di disattivare il sistema wireless per una maggiore sicurezza.

La nuova Triumph Speed Triple 1200 RS sarà disponibile presso i concessionari Triumph a partire da aprile 2025, con un prezzo di listino che parte da 20.295 euro.