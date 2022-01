Nuovo Nissan Qashqai: tutto a portata di app

Per chi acquista Nissan Qashqai, prendere confidenza con la nuova vettura e sfruttarne da subito tutte le potenzialità è ancora più facile grazie a Nissan Driver’s Guide, l’app libera e gratuita che può essere scaricata su dispositivi mobili Apple (tramite App Store) e Android (tramite Play Store).

Con pochi tocchi sullo schermo dello smartphone è possibile, ad esempio, capire il funzionamento e l’utilizzo delle tecnologie di bordo e della strumentazione, come regolare sedili, volante, luci, specchietti, conoscere il significato delle spie luminose del quadro strumenti, capire come gestire il sistema di trazione 4×4 o aggiornare le mappe del navigatore.

L’ampia gamma di immagini, didascalie, descrizioni chiare e sintetiche e la semplicità con cui è possibile consultarle, fanno di Nissan Driver’s Guide molto più di un manuale d’uso in formato elettronico(*), tanto da risultare utile non solo a chi possiede già un nuovo Qashqai, ma anche chi ne sta valutando l’acquisto.

Sono tante le novità introdotte sul nuovo Qashqai, e l’app è un comodo strumento per conoscerle e utilizzarle al meglio. Ad esempio il nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” ad alta definizione, che può essere configurato per la navigazione, l’intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo; o l’innovativo Head Up Display da 10,8”, che proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza, nel campo visivo del guidatore; o il sistema di assistenza alla guida ProPILOT, che ora legge i segnali stradali, acquisisce i dati dal navigatore e adatta automaticamente la velocità della vettura anche nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.

Inoltre è possibile capire come utilizzare altre novità assolute per Nissan, come la funzione massaggiante dei sedili anteriori, che può essere impostata su tre modalità diverse per il massimo comfort di viaggio, o come caricare lo smartphone tramite il caricatore wireless da 15 W integrato nello scomparto portaoggetti anteriore.

Nissan Driver’s Guide integra inoltre una funzione di Realtà Aumentata, grazie alla quale è possibile conoscere il dettaglio di funzioni e comandi della vettura. Basta puntare la fotocamera dello smartphone sul volante, sul sistema di infotainment (navigatore e impianto audio) o sul sistema di climatizzazione e selezionare il comando per il quale si vogliono conoscere dettagli e funzionamento.

Disponibile in 19 lingue, l’app è organizzata in 6 sezioni tematiche:

1. Spie di avvertimento

Sono 150 le spie luminose nel quadro strumenti, che segnalano ad esempio l’attivazione/disattivazione di uno dei sistemi o delle tecnologie di bordo o indicano una situazione di allerta. Per conoscere il significato di ogni spia luminosa basta toccare il relativo simbolo all’interno dell’app.

2. Guida rapida per l’utente

La Guida rapida per l’utente è di fatto il manuale d’uso della vettura, organizzato in quattro sotto-sezioni dedicate a tutti i dispositivi e le tecnologie di bordo della vettura, per un totale di 72 voci.

Per iniziare – contiene le informazioni base per l’utente, organizzate in 22 voci, tra cui: bloccaggio/sbloccaggio delle portiere, tergicristalli, specchietti retrovisori, regolazione sedile e volante, luci esterne, impianto di climatizzazione, quadro strumenti digitale e analogico, head-up-display.

– contiene le informazioni base per l’utente, organizzate in 22 voci, tra cui: bloccaggio/sbloccaggio delle portiere, tergicristalli, specchietti retrovisori, regolazione sedile e volante, luci esterne, impianto di climatizzazione, quadro strumenti digitale e analogico, head-up-display. Infotainment e supporti multimediali – dedicata alle funzioni di connettività e intrattenimento, in totale 17 voci, tra cui: navigatore, infotainment, sistema audio, riconoscimento vocale, collegamento del telefono cellulare, caricatore wireless, Nissanconnect services, aggiornamento mappe.

– dedicata alle funzioni di connettività e intrattenimento, in totale 17 voci, tra cui: navigatore, infotainment, sistema audio, riconoscimento vocale, collegamento del telefono cellulare, caricatore wireless, Nissanconnect services, aggiornamento mappe. Supporto alla guida : – sono descritti tutti i sistemi di assistenza alla guida, 18 voci tra cui: ProPILOT, freno automatico di emergenza (anche in retromarcia), riconoscimento segnali stradali, around view monitor (vista dall’alto a 360°), avviso angolo cieco, mantenimento della corsia.

: – sono descritti tutti i sistemi di assistenza alla guida, 18 voci tra cui: ProPILOT, freno automatico di emergenza (anche in retromarcia), riconoscimento segnali stradali, around view monitor (vista dall’alto a 360°), avviso angolo cieco, mantenimento della corsia. Vivere con Qashqai – contiene informazioni sui sistemi di sicurezza e di guida, organizzati in 15 voci, tra cui: monitoraggio delle cinture, monitoraggio pressione pneumatici, pulsante chiamata di emergenza, sedile con massaggio, comandi al volante, palette del cambio, controllo modalità 4×4.

3. Informazioni sugli penumatici

Nella sezione Informazione sugli pneumatici è spiegato come sostituire uno pneumatico o ripararlo utilizzando il kit di emergenza, per raggiungere poi il centro di assistenza Nissan più vicino.

4. Vano motore

In questa sezione è possibile identificare i principali componenti nel vano motore, capire come controllare i livelli del liquido refrigerante, dell’olio motore, del sistema lava vetri e come ispezionare la batteria e garantire il suo buon funzionamento.

5. Garanzia

L’app fornisce informazioni sulla garanzia dei veicoli nuovi, della verniciatura, della carrozzeria, di ricambi e accessori, con i rispettivi termini temporali/chilometrici di validità.

6. Nissan Assistance

In questa sezione è disponibile il numero di telefono per richiedere l’assistenza stradale, servizio gratuito erogato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.