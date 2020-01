Opel Crossland X: crossover urbano e di sostanza

Con la Crossland X, Opel ha ampliato la gamma SUV verso il basso, proponendo una vettura dal design fresco e dalle dimensioni compatte che rappresenta un prodotto figlio della sinergia con il Gruppo PSA e che offre una praticità da riferimento anche in città. Noi l’abbiamo provata in allestimento Innovation, con il motore 1.2 da 110 CV accoppiato al cambio manuale a 6 rapporti.

Con una lunghezza di 4.212 millimetri, una larghezza di 1.825 millimetri (senza specchietti retrovisori esterni) e un’altezza di 1.605 millimetri, Crossland X propone la propria interpretazione originale del tipico DNA stilistico Opel, rendendolo allo stesso tempo sofisticato e robusto grazie alla calandra prominente e allo scintillante logo della Saetta. Le cromature nella parte alta della superficie vetrata laterale, aggiungono un tocco d’eleganza che non guasta, mentre nella vista posteriore dominano la scena i grandi gruppi ottici ed il piccolo lunotto quasi sportivo.

All’interno, l’abitacolo bada più alla sostanza che alla forma, pur essendo comunque gradevole alla vista. La plancia ha un disegno lineare, che riprende quello già visto all’interno dell’Astra, e offre una strumentazione semplice e completa. Al centro del cruscotto campeggia lo schermo del sistema d’infotainment che dialoga con gli smartphone per ridurre le distrazioni alla guida. Bene anche la flessibilità degli interni, grazie anche ai sedili posteriori che si possono spostare e reclinare individualmente e abbattere in modo asimmetrico (60/40). Possono inoltre essere regolati in lunghezza fino a 150 millimetri, aumentando nel giro di pochi secondi il volume del bagagliaio da 410 a 520 litri, un valore al vertice della categoria. La capienza del vano di carico sale fino a 1.255 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti. Ad arricchire la dotazione di sicurezza c’è il sistema OnStar. Oltre ai noti servizi telematici come il Servizio chiamate di emergenza 24 ore su 24 e la possibilità di chiudere le portiere e attivare fari e clacson in remoto, OnStar adesso offre ancora di più. Il nuovo Crossland X segna l’introduzione di un nuovo servizio personale che consente ai passeggeri di contattare l’operatore Opel OnStar per scegliere, ad esempio, un hotel e prenotare una camera oppure per trovare un parcheggio.

Grazie all’abitacolo comodo e funzionale Crossland è la vettura perfetta per viaggi e sortite fuori porta dove mostra stabilità e grande sensazione di sicurezza alla guida. In città si muove bene ed è molto agile, il volante è leggero e preciso e il cambio offre una manovrabilità buona anche se migliorabile. Il propulsore tre cilindri 1.2 da 110 cv è dotato di turbocompressore ed è ben sfruttabile sin dal basso con una ripresa che risulta brillante e che non richiede particolari scalate di marcia quando si richiede potenza. Nel complesso l’assetto è in grado di smorzare bene le asperità senza essere troppo incline al rollio e le percorrenze sono buone con una media di circa 14-15 km/l.

Il prezzo di listino della Opel Crossland X in allestimento Innovation con motore da 110 CV è di 22.500 € ed annovera una dotazione completa in cui spiccano (tra gli altri) i cerchi in lega, la radio DAB, il display dell’infotainment da 7 pollici ed il sistema di avviso per il cambio involontario di corsia. Un po’ scarsa la visibilità posteriore, migliorabile con il pacchetto Panoramic Camera Pack che porta in dote alla vettura sensori parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, al prezzo di 450 €.



