Oppo annuncia il lancio della Serie Reno12

OPPO, uno dei leader nel settore degli smart device, ha annunciato oggi il prossimo evento di lancio della Serie Reno12. L’Europa sarà il primo mercato internazionale ad accogliere i nuovi prodotti, tra cui il Reno12 Pro e il Reno12, con un lancio paneuropeo previsto per il 18 giugno 2024.

Con un design elegante, la Serie Reno di OPPO propone smartphone con una particolare attenzione alla fotocamera. La nuova serie introduce per la prima volta una serie di funzionalità di AI generativa all’avanguardia, progettate per sbloccare nuovi orizzonti di creatività e produttività. I due nuovi modelli rappresentano i primi AI Phone di OPPO in Europa e segnano un passo importante nell’impegno dell’azienda per accelerare l’adozione degli smartphone basati sull’intelligenza artificiale. Entrambi i modelli sfoggiano anche il Futuristic Fluid Design

Il lancio della Serie OPPO Reno12 avverrà a Ibiza, in Spagna. Situata nel cuore del Mediterraneo, Ibiza è famosa per la sua vivace scena musicale elettronica, animata da DJ di fama internazionale e feste indimenticabili. Per celebrare questo evento speciale, OPPO collaborerà con Ushuaïa Ibiza, una delle destinazioni per i party più iconiche dell’isola.