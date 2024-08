OPPO: arrivano Reno12 F e Reno12 FS in versione 4G

OPPO continua a spingere l’innovazione nel mondo degli smartphone con l’introduzione dei modelli Reno12 F e Reno12 FS anche in versione 4G. Questi nuovi dispositivi mantengono il design elegante e le caratteristiche avanzate già apprezzate nei loro corrispettivi 5G, offrendo agli utenti un’opzione ulteriore che non sacrifica performance né stile.

I nuovi Reno12 F e Reno12 FS si distinguono per un’estetica raffinata, caratterizzata dal Cosmos Ring Design, ispirato ai classici orologi da polso. Questo tocco di classe dona ai dispositivi un aspetto elegante e lussuoso, perfetto per chi ama distinguersi. A completare l’esperienza visiva, la Halo Light, un’illuminazione dinamica che si sincronizza con la musica, aggiunge un tocco vibrante e originale.

Entrambi i modelli sono dotati di uno schermo Adattivo da 120Hz, capace di raggiungere una luminosità di picco fino a 2.100 nit. Questa caratteristica, unita alla funzione Splash Touch, permette un utilizzo semplice e fluido dello smartphone anche con le mani bagnate o in condizioni meteorologiche avverse, garantendo un’esperienza senza compromessi in ogni situazione.

OPPO ha pensato a tutto, combinando l’eleganza con una resistenza eccezionale. La struttura All-Round Armour offre protezione da cadute, graffi e acqua, con certificazione IP64, mentre i componenti interni sono difesi da una Spugna Bionica Anti-Urto. Questo mix di materiali robusti garantisce una protezione a 360 gradi, rendendo Reno12 F e FS 4G perfetti compagni di avventure quotidiane.

La fotografia è uno dei punti di forza di questi nuovi modelli, grazie al sistema Ultra-Clear Camera. Con una fotocamera principale da 50MP, una macro da 2MP, un’obiettivo ultra-wide da 8MP e una fotocamera selfie da 32MP, OPPO offre agli utenti la possibilità di catturare immagini definite e naturali. La modalità Ritratto Pro sfrutta la combinazione delle fotocamere principale e macro per creare effetti bokeh di livello professionale, trasformando ogni scatto in un’opera d’arte.

Sotto la scocca, Reno12 F e FS 4G sono alimentati dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 685 4G, una scelta che assicura prestazioni elevate e una gestione ottimale delle risorse. La tecnologia AI LinkBoost potenzia la ricezione del segnale e ottimizza la rete in condizioni difficili, mentre BeaconLink permette chiamate vocali tramite Bluetooth anche in assenza di copertura. In poche parole, questi dispositivi sono progettati per funzionare sempre al meglio, in ogni situazione.

Un altro aspetto che rende Reno12 F e FS 4G estremamente affidabili è la batteria da 5.000 mAh, capace di mantenere prestazioni ottimali per oltre quattro anni. La ricarica SUPERVOOCTM da 45W permette di raggiungere il 100% in soli 71 minuti, mentre una ricarica di 10 minuti offre fino a 7 ore di musica o 6 ore di chiamate. Inoltre, la funzione Battery Health Engine consente di mantenere l’80% della capacità della batteria anche dopo 1.600 cicli di carica, garantendo una lunga durata nel tempo.

I nuovi OPPO Reno12 F 4G e Reno12 FS 4G sono disponibili nelle eleganti colorazioni Amber Orange e Matte Grey. Il Reno12 F 4G, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, è acquistabile al prezzo consigliato di 279,99€ su Amazon.it, OPPO Store e presso i principali rivenditori. Il Reno12 FS 4G, con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, è disponibile al prezzo di 329,99€ su OPPO Store e su Amazon.