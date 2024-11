OPPO lancia la serie Find X8 e ColorOS 15

OPPO ha annunciato il lancio globale della tanto attesa serie Find X8 insieme a ColorOS 15, previsto per il 21 novembre 2024. In Europa, OPPO si prepara a presentare il modello flagship della serie, il nuovo Find X8 Pro, progettato per ridefinire l’eccellenza degli smartphone di fascia alta. Per celebrare questo evento, si terrà un evento locale il 21 novembre a Milano.

“Fino ad ora, gli smartphone flagship con fotocamere ultra-zoom, potenza, durata della batteria e strumenti AI sono stati penalizzati da design spessi e pesanti, ma la serie Find X8 cambia le regole del gioco. In particolare, OPPO Find X8 Pro porta lo zoom a un livello superiore, offrendo un’esperienza di altissima qualità senza ingombro. Unita all’esperienza smart e fluida di ColorOS 15, la serie Find X8 è destinata a segnare un entusiasmante cambiamento per l’industria degli smartphone”, ha dichiarato Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO.

Il nuovo OPPO Find X8 Pro presenta un display da 6,78 pollici e un design esclusivo con vetro curvo su entrambi i lati. Ma la vera innovazione risiede nella doppia fotocamera teleobiettivo periscopica, che offre un’esperienza visiva senza pari sul mercato globale. Disponibile nei colori Space Black e Pearl White, ogni modello in Pearl White presenta un esclusivo pattern perlescente, rendendolo unico.

La batteria al silicio-carbonio da 5910mAh del Find X8 Pro offre prestazioni eccezionali, supportata dal processore MediaTek Dimensity 9400 di ultima generazione per un’intera giornata di utilizzo e oltre. Ma un dispositivo di altissima qualità come questo richiede un software all’altezza e ColorOS 15 è il complemento perfetto, con un’interfaccia fluida, elementi intuitivi e potenti strumenti AI.

In vista del lancio, OPPO offre la possibilità di vincere premi esclusivi partecipando al concorso LA NEWSLETTER OPPO TI PREMIA. Per partecipare, basta iscriversi alla newsletter entro il 21 novembre 2024 e compilare il modulo di registrazione. Tutte le informazioni dettagliate sul concorso sono disponibili sul sito ufficiale di OPPO.

Con il lancio imminente della serie Find X8 e di ColorOS 15, OPPO si prepara a ridefinire gli standard degli smartphone di fascia alta, offrendo un’esperienza all’avanguardia e all’insegna dell’innovazione.