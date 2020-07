OUTRIDERS in arrivo su Google Stadia: ecco il trailer

SQUARE ENIX annuncia la collaborazione con Google per portare OUTRIDERS™, l’attesissimo sparatutto GdR di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE, su Stadia.

OUTRIDERS è uno sparatutto GdR cooperativo con poteri brutali e azione intensa, profonde meccaniche GdR e una trama avvincente ambientata in un oscuro mondo fantascientifico. I giocatori entreranno a far parte degli Outrider, i pionieri di un passato dimenticato, e rinasceranno con poteri devastanti. Potranno poteziare i loro poteri e collezionare armi ed equipaggiamento devastanti in un epico viaggio per la sopravvivenza.

“È con grande piacere che annuncio lo sbarco di OUTRIDERS su Google Stadia”, ha dichiarato Sebastian Wojchiechowski, CEO e Studio Head presso People Can Fly. “Uno dei concetti chiave è di poterlo giocare come si vuole, con un sistema di sviluppo dei personaggi che permette una creatività e versatilità senza precedenti. Con la tecnologia cloud innovativa ed entusiasmante di Google Stadia, potrete giocare come preferite, ovunque.”

OUTRIDERS uscirà su Google Stadia nel 2021 e su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X, la famiglia di dispositivi Xbox One e PC alla fine del 2020.