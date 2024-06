Xbox: una collaborazione con Amazon per portare Xbox Cloud Gaming

Xbox ha annunciato oggi una collaborazione con Amazon per portare Xbox Cloud Gaming (Beta) su alcuni dispositivi Amazon Fire TV selezionati. A partire da luglio, i membri di Xbox Game Pass Ultimate in oltre 25 paesi potranno giocare direttamente dall’app Xbox su dispositivi Amazon Fire TV selezionati, tramite il cloud gaming, offrendo così nuovi modi per giocare con Xbox su più dispositivi con i titoli preferiti.

L’app Xbox sarà inizialmente disponibile su Fire TV 4K Max (2023) e Fire TV Stick 4K (2023), con un prezzo a partire da €69.99. Con l’abbinamento di un Fire TV Stick compatibile, una membership Xbox Game Pass Ultimate e un controller wireless Bluetooth compatibile, i giocatori possono esplorare la vasta libreria di giochi tramite Xbox Cloud Gaming (Beta), tra cui Senua’s Saga: Hellblade II, Starfield e Forza Horizon 5, oltre ad altri titoli disponibili nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate.