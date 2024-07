“Visions of Mana”: la demo ora disponibile per PlayStation, Xbox e PC

Svelata la demo giocabile di Visions of Mana, il ritorno atteso della serie Mana dopo 15 anni, disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC.

Il nuovo capitolo dell’amata serie gioco di ruolo d’azione, Visions of Mana, ha finalmente rivelato agli appassionati la tanto attesa demo giocabile. Distribuita da SQUARE ENIX, la demo è già disponibile su varie piattaforme tra cui PlayStation5 (PS5), PlayStation4 (PS4), Xbox Series X|S e PC tramite Microsoft Store e STEAM. Il gioco completo verrà lanciato il 29 agosto.

In questa demo, i giocatori saranno portati in un’avventura che inizia presso Rime Falls durante il capitolo 1, per poi esplorare diverse aree come Fallow Steppe e Rhata Harbor. Chi cerca una sfida potrà misurarsi con il Kraken, il boss finale del capitolo. I giocatori avranno la possibilità di unirsi a Val, Careena e Morley per esplorare le nuove classi Wind e Moon, potenziando così la propria esperienza di gioco.

Anche se i dati salvati nella demo non potranno essere trasferiti al gioco completo, i giocatori che acquisteranno Visions of Mana riceveranno tre armi speciali per Val (Gladius, Falx e Horn Lance) all’inizio del gioco e raggiungeranno il capitolo 1. Queste armi bonus potranno essere utilizzate passando alla classe Wind (Falx) e Moon (Horn Lance), mentre il Gladius diventerà equipaggiabile nell’avvio del gioco, quando si controllerà Val.

Dall’epico debutto della serie Mana nel 1993 con MYSTIC QUEST, questa serie ha trasportato i giocatori in mondi incantevoli con storie fantasy coinvolgenti. Con Visions of Mana, il Produttore Masaru Oyamada e il team si impegnano a offrire un’esperienza che rispetti e innovi la storia della serie, con una nuova narrazione, personaggi affascinanti e meccaniche di gioco rivoluzionarie.