Papa Francesco: arriva al cinema il film tratto dalla prima autobiografia

Lucky Red ha annunciato di portare sul grande schermo la vita di Papa Francesco, tratta dalla sua prima autobiografia intitolata “LIFE. La mia storia nella Storia.” Il libro, pubblicato da HarperCollins Italia, ripercorre la vita del Papa attraverso gli eventi più significativi che hanno segnato l’umanità, dalla Seconda Guerra Mondiale fino ai giorni nostri.

“Sono molto contento per questa bella iniziativa – ha commentato Sua Santità Papa Francesco – Il linguaggio del cinema, che è una vera forma di poesia, può aiutare a riflettere con maggiore immediatezza su molte tematiche e, nel caso di questa opera, potrà contribuire certamente a porre l’attenzione sul tema del ricordo e della memoria, un tema molto importante soprattutto in questi tempi di guerra.”

Il volume, che è stato un progetto globale pubblicato in diversi Paesi, diventerà un film realizzato da Lucky Red, una delle più importanti case di produzione cinematografica. Laura Donnini, Amministratore Delegato di HarperCollins Italia, sottolinea l’importanza di questa trasposizione cinematografica: “Il film, proprio come il libro, raccoglierà le memorie più intime e personali di Papa Francesco e contribuirà alla diffusione della sua autentica storia personale.”

“Siamo orgogliosi di annunciare che Life. La mia storia nella Storia, pubblicato in Italia a marzo 2024 e diventato in pochi mesi un progetto editoriale di respiro internazionale, diventerà un film realizzato da una delle più importanti case di produzione e distribuzione cinematografica – dichiara Andrea Occhipinti, Fondatore e Ceo di Lucky Red.

Il film, che rappresenta un viaggio attraverso i decenni alla scoperta dei momenti più significativi della storia recente, sarà un’opera di evangelizzazione secondo Papa Francesco. La vita del Pontefice, nato a Buenos Aires nel 1936, diventerà un film che si propone di trasmettere la poesia e la profondità delle sue memorie.

La notizia dell’adattamento cinematografico di LIFE porta l’editoria e il cinema a unire le proprie forze per portare davanti agli spettatori la storia e i valori del Papa, offrendo un’opportunità unica di approfondire e riflettere sulle tematiche fondamentali della memoria e del ricordo, in un momento storico di grande rilevanza.

Il percorso di trasposizione di LIFE in un film rappresenta un’occasione straordinaria per coinvolgere il pubblico in una narrazione avvincente e ricca di emozioni, in cui la figura di Papa Francesco si fa ancora più vicina e autentica attraverso la magia del cinema.