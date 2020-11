Philips E Line: due nuovi monitor per il PC Gaming

Oggi, i monitor non sono più solo uno strumento per eseguire semplici operazioni, ma diventano un vero e proprio alleato per molteplici attività quotidiane, e possono rendere la vita più facile e piacevole. Per questo, MMD, azienda leader nella produzione di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia due nuovi monitor per PC Gaming della sua recente Philips E Line: il monitor Philips 242E1GAEZ e il monitor Philips 272E1GAEZ.

I due nuovi monitor Philips, sono dotati di AMD FreeSync Premium che garantisce alta frequenza di aggiornamento, bassa compensazione del framerate e bassa latenza a tutte le sessioni di gioco. Grazie al refresh rate di 144 Hz e alla risposta rapida di 1 ms (MPRT), questi due modelli offrono un’immagine veloce e senza ritardi che permetterà i giocatori nel dare il meglio di sé nei giochi in cui la rapidità è fondamentale, come nei giochi racing, azione e sparatutto.

Sono dotati della tecnologia Ultra Wide-Color per offrire uno spettro più ampio di colori, fornendo immagini più realistiche, con verdi dall’aspetto più naturale, rossi più luminosi e blu più profondi. SmartContrast, d’altra parte, assicura neri ricchi di dettagli. I giocatori possono ora personalizzare la modalità di visualizzazione a loro piacimento grazie alla modalità di gioco SmartImage ottimizzata, che garantisce le migliori prestazioni.

Ottima la resa del display LED VA che utilizza un’avanzata tecnologia di allineamento verticale multi-dominio per immagini luminose e offre così un angolo di visione extra-ampio di 178/178 gradi. Questa funzione aiuta a gestire facilmente qualsiasi attività lavorativa, ma anche ad avere un’ottima visuale durante la navigazione in Internet e il lavoro con applicazioni grafiche. Per colore che tendono a passare quasi tutto il giorno davanti allo schermo, questi monitor hanno caratteristiche ergonomiche che sicuramente verranno apprezzate: con la regolazione in altezza di 100 mm e l’inclinazione di -5/20 gradi, è facile trovare la posizione più comoda; inoltre, gli occhi beneficeranno sia della tecnologia Flicker-Free che della modalità LowBlue.

I monitor Philips 242E1GAEZ e Philips 272E1GAEZ saranno disponibile da fine novembre al prezzo consigliato di €189 e €239 rispettivamente.