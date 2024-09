Porsche Design e AGON by AOC presentano il nuovo monitor da gaming

Porsche Design e AGON by AOC hanno annunciato la loro nuova collaborazione, il monitor da gaming Porsche Design AOC AGON PRO PD34. Questo monitor curvo QD-OLED da 34″ unisce l’estetica di Porsche Design con la tecnologia avanzata di display di AGON by AOC, offrendo prestazioni di alto livello per utenti professionisti e giocatori appassionati. Il cuore del PD34 è un pannello QD-OLED da 34” con risoluzione UWQHD e rapporto di aspetto 21:9. Con un tempo di risposta eccezionale di 0,03 ms e frequenza di aggiornamento di 240 Hz, il PD34 garantisce movimenti chiari e reattivi, ideale per esperienze immersive di gioco e lavorative che richiedono precisione cromatica.

Il design del PD34 si ispira al linguaggio iconico di Porsche, con un profilo elegante e materiali pregiati che richiamano l’eleganza delle auto Porsche. La base regolabile in altezza, la base in alluminio sabbiato e l’illuminazione RGB Light FX creano un’atmosfera immersiva per qualsiasi configurazione.

Il PD34 offre una suite di connettività completa, con porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 e USB-C 3.2 Gen 2 con Power Delivery da 65W. Con l’interruttore KVM integrato e la modalità Picture-by-Picture, il PD34 garantisce versatilità per professionisti multitasking. Due altoparlanti da 8W certificati da DTS offrono un’esperienza audio ricca che completa l’esperienza visiva del PD34, fornendo un suono di alta qualità senza necessità di configurazioni audio esterne.

Il Porsche Design AGON PRO PD34 è già disponibile nei negozi Porsche Design e presso rivenditori specializzati, oltre che online, ad un prezzo consigliato di €1.199,00. Con un mix di prestazioni, design e funzionalità, il monitor PD34 si distingue come un prodotto di qualità per gli appassionati di gaming e professionisti esigenti.