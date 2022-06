Pinguini Tattici Nucleari, incredibile show ad Eboli

Con il loro tour DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR, I Pinguini Tattici Nucleari stanno portando la loro musica dal vivo in tutta Italia e, dopo il successo delle prime date, sono arrivati a Eboli con un altro incredibile show. La serata, nuovamente SOLD OUT, è stata impreziosita da un supporter d’eccezione: CMQMARTINA.

Il DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR sintetizza, già dal nome, tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire – appunto – da dove si era rimasti.

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR ha il sapore di un’incredibile avventura live lunga tre mesi, due leg di concerti ugualmente ricchi di emozioni e sorprese per un totale di 28 date. Dopo l’ultima tappa indoor al PalaSele di Eboli, sold out da mesi, i Pinguini Tattici Nucleari torneranno in Campania per l’unica tappa outdoor giovedì 11 agosto 2022 a Baia Domizia (CE) all’Arena dei Pini.

Foto: Alfonso Maria Salsano per Anni 60 produzioni