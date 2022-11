PRÉNATAL: il natale si tinge di rosso…e blu

C’è aria di festa da Prénatal, arrivano tantissime novità perfette per gli incontri natalizi e il prossimo Capodanno, capi eleganti e ricchi di dettagli che renderanno speciale il look di ogni bambino.

Per le bimbe vestini e gonne in tartan e tulle luccicante da abbinare alle t-shirt impreziosite da rouches e volant e dalle maxi stampe della dolcissima Minnie, nel più classico rosso Natale, ma anche nel super chic e attuale abbinamento blu e beige con tocchi dorati. Per chi preferisce invece la praticità di un look con pantaloni, tante alternative tutte da abbinare, come il modello taglio palazzo con vita stretta da una finissima cintura dorata.

I maschietti si trasformano invece in veri piccoli ometti tra i gilet e i cardigan a rombi, per le occasioni più formali camicie con papillon e taschino ricamato, mentre per un look più casual polo a righe in stile college per i grandi e per tenere al caldo i baby boys maglioncini decorati da simpatici cagnolini, tutto nei toni del grigio e del blu con un tocco di rosso nei ricami.

Grande festa anche per i nuovi arrivati in famiglia che festeggiano il loro primo Natale, calde e morbide tutine rosse e bianche con dolci orsetti o in alternativa per le bimbe vestini in tulle o tartan, mentre per i maschietti salopette grigie e finte bretelle in velluto a coste blu notte, da abbinare con calzini coordinati e bavaglini con scritta “My first Christmas”.

Tutti belli e super eleganti grazie a Prénatal, pronti a festeggiare insieme questo magico Natale.