Rally: a Peugeot e Nucita il Sanremo 2 ruote motrici

È ancora la PEUGEOT 208 rally 4 condotta da Andrea Nucita a vincere nel Tricolore Due Ruote Motrici. Al 68esimo Rally di Sanremo l’equipaggio del Leone, al secondo appuntamento della stagione, bissa la vittoria al Ciocco al termine di una gara sicuramente non facile, cominciata in salita a causa di un testacoda proprio nella prima prova speciale.

Un rally di rincorsa quindi, a recuperare prova speciale dopo prova speciale il tempo perduto fino alla PS5, la San Bartolomeo dove la 208 rally 4 e Nucita hanno definitivamente preso la testa della corsa cominciando a staccare parziali cronometrati importanti.

Grazie al successo odierno, il pilota siciliano e la PEUGEOT 208 consolidano il primato ed il vantaggio nella classifica piloti.

“Siamo molto soddisfatti, non era per niente scontato. Le condizioni meteo, soprattutto nella giornata di domenica, ci hanno reso la vita veramente difficile. È un risultato frutto – come sempre – del lavoro di squadra… Abbiamo ragionato in ogni prova speciale su cosa fosse opportuno fare sulla vettura e su quale fosse la tattica migliore…e alla fine le scelte fatte ci hanno dato ragione. Non credo che si possa parlare di striscia positiva dopo due vittore consecutive, però siamo in testa al campionato a punteggio pieno. Dobbiamo continuare così” – ha commentato Andrea Nucita.