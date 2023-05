Revlon ColorStay Longwear Cream Color: la rivoluzione nella colorazione dei capelli

Revlon, un marchio che da sempre pone al centro della propria ricerca e offerta di prodotto l’unicità del cliente, attraverso valori come l’inclusione e la bellezza di ognuno, amplia la propria gamma di referenze make-up “COLOSTAY”, già amate e apprezzate in tutto il mondo, portando il concetto di “colore a lunga tenuta” anche nelle colorazioni dei capelli.

Nasce Revlon ColorStay Longwear Cream Color, una nuova colorazione permanente per capelli, dalla formulazione vegana, senza siliconi e oli minerali, che offre un colore intenso ad alte prestazioni. È ideale per coprire al 100% i capelli bianchi ed è ottimale per chi desidera dare una svolta al proprio look capelli!

Già dalla prima applicazione, il colore risulta vibrante, intenso e allo stesso tempo ricco di sfumature tipiche di un capello “al naturale”. Sono disponibili 12 nuance diverse, per adattarsi alle diverse tipologie di colore dei capelli.

Grazie al balsamo post-colorazione arricchito con Vitamina E (antiossidante) e Provitamina B5 (idratante), la fibra capillare viene nutrita e lenita. Inoltre, la presenza dell’Olio di Macadamia e dell’Olio di Murumuru conferisce un’ulteriore lucentezza, regalando un vero e proprio infuso di bellezza!

Revlon ColorStay Longwear Cream Color si distingue dalle altre colorazioni presenti sul mercato grazie alla maschera color booster, una novità già inclusa nella confezione. Questa maschera ravviva il colore fino a 8 settimane, in quanto contiene gli stessi pigmenti coloranti della colorazione principale.

La maschera agisce come una colorazione semipermanente, depositando pigmenti colorati in grado di creare legami ionici funzionali al ripristino del colore*, lasciando i capelli setosi, lucenti e idratati. Si consiglia di utilizzarla dopo 4 settimane dal trattamento per ravvivare l’intensità del colore come il primo giorno.