Rocco Giocattoli: ecco l’esclusiva linea di radiocomandi EXOST

Il piacere del gioco e della condivisione è il momento centrale per lo sviluppo di capacità fondamentali dei più piccoli e dei ragazzi, quali pensiero logico, strategia, coordinazione e divertimento. Lo sa bene Rocco Giocattoli – storica azienda nella realtà distributiva italiana che da quasi 60 anni continua ad accompagnare generazioni di bambini nei momenti più divertenti della giornata – aggiornando costantemente l’ampio catalogo di prodotti in offerta per tutte le età. La ricerca è focalizzata su prodotti innovativi per bambini e ragazzi, ponendo particolare attenzione alla loro sicurezza e all’alta qualità, da sempre pilastri fondanti di Rocco Giocattoli.

L’azienda, distributore esclusivo per l’Italia del noto brand internazionale EXOST, numero 1 in Francia, introduce sul mercato una nuova linea di radiocomandi EXOST, unica per innovazione e design, che permette a ragazzi e ragazze (dai 5 ai 14 anni) di andare oltre l’esperienza di guida, in un contesto di stile di vita urbano che si sviluppa grazie alla Exost Team Community, portando gli utenti a confrontarsi e a condividere regole e valori. Novità del catalogo Prefall 2021 di Rocco Giocattoli è l’ampliamento di gamma dei prodotti EXOST con il lancio di nuove categorie e una serie dedicata alle ragazze; un’offerta di giocattoli innovativi, fatti per vivere esperienze diverse in linea con gli stili di vita preferiti. Si va dalle vetture anfibie WILD, in grado trasformarsi e correre sul terreno e in acqua, a quelle SPEED e LOOP per gareggiare in velocità, passando per le categorie WILD per affrontare i terreni più difficili in 4×4, fino al CROSS e JUMP per acrobazie spettacolari e AMAZONE, dedicata alle ragazze di oggi: dinamiche e libere da vincoli di genere, che amano divertirsi senza rinunciare alle ultime tendenze moda.

La pandemia ha senza dubbio portato le famiglie a passare più tempo a casa, ma se da un lato questa situazione ha stravolto le abitudini degli italiani (e di tutto il mondo), dall’altro ha fatto riscoprire alle famiglie il piacere del gioco e della condivisione con i più piccoli, portando particolare attenzione alla scelta dei prodotti da proporre a bambini e ragazzi. “Nonostante le evidenti difficoltà portate dalla pandemia, il positivo trend registrato post-lockdown dal comparto del giocattolo, conferma l’attenzione degli italiani verso il gioco come ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo dei bambini – afferma Marco D’Alessandris, AD di Rocco Giocattoli. Per questo motivo è fondamentale proporre sul mercato prodotti sempre più qualitativi, votati all’innovazione e al design, in grado di offrire una esperienza che vada oltre il gioco”.