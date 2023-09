Roma Eco Race: al via la gara di regolarità per veicoli ecologici

Scatta nel pomeriggio di sabato 16 settembre, la prima edizione della Roma Eco Race, riservata ad autoveicoli alimentati con propulsioni e carburanti alternativi.

La competizione, organizzata da Automobile Club Roma, che cura gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, consente di acquisire punti validi per il Trofeo dedicato alle energie alternative Green Challenge Cup di Aci Sport ed è annoverata tra le Mobility Action della European Mobility Week.

Ritrovo presso il club Solum Roma, in via Appia Antica 16 per le verifiche tecniche e amministrative. Alle 16.15 partenza degli equipaggi alla distanza di un minuto l’uno dall’altro per arrivare fino ai Castelli Romani. Domenica 17 i partecipanti, torneranno a Roma, sempre al club Solum Roma, per le premiazioni e la conclusione della manifestazione.

La 1° Roma Eco Race si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Sport e Salute, Roma Assessorato alla Mobilità, CONI Comitato Regionale Lazio, Comune di Frascati, Città di Albano Laziale, Parco regionale dei Castelli Romani, Uiga Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ed in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio di collegamento in Italia. Con il supporto del main sponsor Sara Assicurazioni e degli sponsor BRC Gas Equipment, Albamobility, Gruppo L’Automobile e Autostar Flaminia. Partner tecnici di questa prima edizione D.D.N., E-GAP, Slime, Solum Roma e Wolf Lubrificants.

“Sono lieto di dare il benvenuto agli equipaggi che partecipano alla prima edizione della Roma Eco Race, la gara sportiva automobilistica di regolarità riservata ai mezzi alimentati con propulsioni e carburanti alternativi. Voglio ringraziare il Presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco e la Punto Gas, organizzatori della manifestazione, per aver voluto promuovere i vantaggi della mobilità ecosostenibile attraverso questa competizione. Colgo l’opportunità di ribadire, in occasione di questa manifestazione, l’impegno mio e della Regione Lazio nella promozione di una mobilità sostenibile per tutti i cittadini del nostro territorio” – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.