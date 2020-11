Scorpion EXO TECH CARBON: l’apribile flip-back dall’anima supersportiva

Scorpion Exo lancia EXO TECH CARBON, un casco nato per sconvolgere le regole, capace di incontrare tutte le richieste e le voglie di chi ama la propria moto e la propria libertà.

EXO TECH CARBON è un apribile Flip back (con mentoniera ribaltabile) e naturalmente nasce sulle orme del modello Exo Tech (disponibile nel nuovo catalogo in tanti nuovi e bellissimi colori e grafiche). Cambia però la calotta che, come suggerisce il nome, su questo modello è in Ultra-TCT CARBON. Il risultato è un casco dalle dimensioni contenute, leggero e incredibilmente confortevole, dotato di doppia omologazione (P/J) e dal look, insieme, nobile e sportivo.

Un casco pratico e polivalente che offre un design full-face, una grande visibilità offerta dall’amplissima visiera con sistema Pinlock (disponibile di serie nella confezione), dimensioni ridotte, peso contenuto, la facilità con la quale si attiva il meccanismo di apertura della mentoniera e la grande presa d’aria superiore apribile tramite un semplice tocco e capace di garantire un grandissimo flusso d’aria al suo interno. In posizione “full-face” (integrale), la visiera garantisce sempre una visione ampia e sicura, visiera che si alza automaticamente con l’apertura della mentoniera.

Le linee eleganti fendono l’aria, l’aerodinamica studiata in galleria del vento aiuta a ridurre i rumori, anche alle alte velocità. La calotta, inoltre, si “sposa” perfettamente con la mentoniera quando questa è in posizione aperta e ribaltata riducendo al minimo le fastidiose turbolenze e i vortici d’aria.

EXO TECH CARBON è davvero un casco rivoluzionario e unico capace di farsi notare sia per le sue caratteristiche tecniche ed estetiche (carbonio a vista in versione “Black” o “Matt Black”), sia per il suo grande comfort. Inoltre si dimostra sempre più “connesso” alle esigenze del motociclista grazie alla sua predisposizione per il sistema di comunicazione, perfettamente integrato, “EXO-COM”, altra novità di casa Scorpion presente nel nuovo catalogo 2021.

Il prezzo di listino e di 439,90 euro