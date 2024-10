SEGA: SONIC X SHADOW GENERATIONS disponibile ora (il trailer)

SEGA ha rilasciato SONIC X SHADOW GENERATIONS, l’unione definitiva degli stili di gioco di Shadow, Sonic classico e contemporaneo. SONIC X SHADOW GENERATIONS introduce una nuova storia dedicata a Shadow con i nuovi poteri di Doom e una versione completamente rimasterizzata dell’originale Sonic Generations™ realizzata per le console di questa generazione.

In Shadow Generations tornerà la nemesi di Shadow, Black Doom, che minaccia di conquistare il mondo ancora una volta. I fan vestiranno i panni di Shadow e si tufferanno nel suo oscuro passato per sbloccare i suoi poteri interiori, esplorare la sua storia e affrontare vecchi nemici per salvare il mondo.

La versione rimasterizzata di Sonic Generations unisce la nostalgia dell’epoca in 2D e lo sfrenato e moderno gameplay in 3D di Sonic. La storia ruota attorno a Sonic e ai suoi amici, in un momento in cui il loro universo è nel caos a causa di una nuova minaccia, che li trascinerà in un viaggio spazio-temporale. Sarà possibile vivere nuovamente questa esperienza con una grafica migliorata, nuove sfide e tanti contenuti extra!

SONIC X SHADOW GENERATIONS uscirà in versione sia digitale sia fisica il 25 ottobre 2024, a partire da €49,99 su PlayStation®5 (PS5), PlayStation4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, la famiglia di sistemi Nintendo Switch e PC.