Sena Rumba: casco multi-sport con bluetooth integrato

Sena Technologies, Inc., azienda leader mondiale nelle soluzioni di comunicazione Bluetooth applicate agli sport motoristici e outdoor, annuncia il lancio del suo nuovo casco multisport Bluetooth Rumba. Rumba è pensato per i ciclisti, gli skater e chiunque cerchi uno stile urbano e tecnologico con un occhio di riguardo per la sicurezza. Rumba è dotato della tecnologia di comunicazione Sena integrata direttamente nel casco con sistema di comunicazione Intercom a 2 vie e connettività con smartphone per ascoltare musica, GPS o telefonare.

È certificato per l’uso sia da parte dei ciclisti che degli skater, e presenta la già collaudata tecnologia di comunicazione Sena integrata nel casco, che consente agli utenti di rimanere connessi tra loro. Rumba dispone di un interfono tra caschi e si collega allo smartphone per ascoltare la propria musica, seguire le indicazioni GPS, rispondere alle telefonate e altro ancora.

Rumba propone un sistema interfono da casco a casco per comunicare tra utenti entro un raggio di 400 m, in maniera naturale e intuitiva. La batteria supporta fino a 8 ore di conversazione con una sola carica per garantire la copertura per tutto il tempo dell’uscita. La funzione di interfono Bluetooth di Rumba è indipendente dal servizio dati o cellulare.

Il sistema di comunicazione è stato disegnato per integrarsi perfettamente nel casco e risultare praticamente invisibile dall’esterno. Microfono e Speaker sono incorporati nella calotta e il controllo a due tasti si trova sul lato sinistro del casco per gestire funzioni come volume, il pairing intercom e l’accoppiamento del telefono. Collegando il tuo smartphone a Rumba tramite Bluetooth 4.1, puoi ascoltare la tua musica, seguire la navigazione GPS e rispondere alle chiamate telefoniche direttamente dal casco.

Rumba presenta diverse prese sulla calotta, permettendo un flusso d’aria costante. Il cinturino in nylon è regolabile così come lo spin-lock suo retro per aggiustare la taglia e stabilizzare il casco sulla tua testa. Questo smart helmet ha doppia certificazione CPSC e ASTM, che lo rende adatto all’uso di ciclisti e skater.