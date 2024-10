Senhit presenta il suo nuovo album “DANGEROUS” con collaborazioni internazionali

Senhit, nota per le sue partecipazioni all’Eurovision Song Contest, ha lanciato oggi il suo attesissimo album “DANGEROUS”. Il suo ultimo lavoro contiene 11 tracce che riflettono il suo stile unico, pieno di energia e passione per la musica.

«L’album è un ponte tra il mio passato e il mio futuro – spiega Senhit in riferimento al nuovo album – Queste canzoni raccontano la mia storia e quella del mio amato pubblico. Il futuro che sogno è sempre più “dangerous”, perché per me la vita deve essere fatta di sfide continue, anche rischiose, ma da affrontare con positività e determinazione. Altrimenti, che vita è?».

“DANGEROUS” vanta collaborazioni con grandi nomi della musica internazionale, come Flo Rida, Steve Aoki, Tory Lanez, Benny Benassi e Stefy de Cicco. I brani dell’album spaziano dall’adrenalina all’amore, passando per momenti di riflessione profonda e pura spensieratezza.

Tra i pezzi più attesi di questo nuovo lavoro, ci sono il singolo “Dangerous”, i brani inediti “2 Good” e “Nectar”, oltre alle versioni remixate di alcuni successi come “Adrenalina” e “Colombia”. Senhit ha dichiarato di voler catturare l’attenzione del pubblico con la sua musica, trasmettendo emozioni e sensazioni uniche attraverso ogni nota.

Senhit ha recentemente ottenuto grande successo con la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2021, dove ha portato sul palco il brano “Adrenalina” insieme a Flo Rida. Grazie a questa esperienza e alla recente pubblicazione di singoli come “Pow” e “I am what I am”, la cantante si è affermata come una delle artiste più apprezzate dal pubblico eurovisivo.

Non solo musa delle competizioni musicali, Senhit ha anche entusiasmato il pubblico con il suo tour europeo “I AM WHAT I AM TOUR” e con i remix di successi come “Colombia”. La sua capacità di mescolare ritmi e sonorità diverse, unita alla sua presenza scenica carismatica, la rendono una delle artiste più versatile e stimolanti del panorama musicale contemporaneo.