Sephora: Rare Beauty by Selena Gomez debutta in Europa

Selena Gomez celebra la bellezza lanciando il suo brand di makeup, Rare Beauty, disponibile esclusivamente da Sephora. Il lancio globale avverrà il primo luglio.

La passione di Selena per i prodotti di bellezza risale a quando era piccola, dal primo momento in cui si sedette sulla sua prima sedia da make-up. Negli ultimi tre anni ha dedicato questo amore allo sviluppo di Rare Beauty. Selena voleva creare un brand che andasse oltre i prodotti fisici, aiutasse le persone a sentirsi bene con sé stesse e celebrasse ciò che le rende uniche. Selena parla apertamente del “mito della bellezza” e delle aspettative non realistiche imposte dalla società e impossibili da raggiungere. Ha creato Rare Beauty per sfidare il mito della bellezza legato alla perfezione fisica. Rare Beauty vuole diffondere l’idea di usare il makeup come uno strumento per celebrare ciò che ci rende tutti diversi e ci permette di arrivare a uno stato di amor proprio e accettazione.

I prodotti Rare Beauty sono ideati per esprimersi ogni giorno, e ogni prodotto ha una storia sensoriale unica. Fin dagli esordi del brand, Selena è stata coinvolta in ogni step dello sviluppo prodotto. Che si trattasse di testare ogni prodotto o sviluppare un design per il primissimo Blot & Glow Touch-Up Kit portatile nel suo genere, Selena ha influenzato ogni aspetto. Il Perfect Strokes Matte Liquid Liner di Rare Beauty si ispira a un calligrafo ed è composto da oltre 1000 setole individuali. I prodotti per l’incarnato includono Always An Optimist Illuminating Primer, Always an Optimist 4-in-1 Mist e Liquid Touch Weightless Foundation & Li quid Touch Brightneing Concealer, ognuno disponibile in 32 colori per ogni tonalità di pelle.

Il brand lancerà anche With Gratitude Dewy Lip Balm in otto colori, Lip Souffle Matte Lip cream in 12 colori, Positive Light Liquid Luminizer in otto colori, Soft Pinch Liquid Blush in otto colori (quattro lucidi e quattro mat), Brow Harmony Pencil & Gel, e tre strumenti per il trucco.

Dal primo prodotto Rare Beauty venduto, l’un per cento di tutte le vendite, oltre che i fondi raccolti grazie ai partner, verranno destinati a Rare Impact Fund che punta a migliorare l’accesso alle risorse per la salute mentale. Il Rare Impact Fund ha recentemente annunciato un obiettivo ambizioso di raccogliere 100 milioni di dollari nei prossimi 10 anni per aiutare a colmare le lacune nei servizi dedicati alla salute mentale nelle comunità più svantaggiate, rendendolo uno dei maggiori fondi a sostegno della salute mentale facente capo a un’entità aziendale.