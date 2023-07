Sette case automobilistiche insieme per creare una rete di ricarica in Nord America

Un’importante alleanza automobilistica sta prendendo forma per affrontare uno dei principali ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici: la ricarica. BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group e Stellantis NV hanno annunciato una joint venture ambiziosa, che mira a rendere la ricarica dei veicoli elettrici più comoda, accessibile e affidabile in Nord America.

Con l’aumento degli investimenti nella ricarica pubblica da parte di enti federali e statali, questa nuova impresa congiunta sfrutterà sia fondi pubblici che privati per accelerare l’installazione di una vasta rete di ricarica ad alta potenza per i clienti. Si prevede che la rete comprenda almeno 30.000 caricatori, rendendo la guida a zero emissioni ancora più attraente per milioni di automobilisti.

L’obiettivo primario della joint venture è quello di diventare la principale rete di stazioni di ricarica ad alta potenza nel Nord America. Per raggiungere questo ambizioso traguardo, le prime stazioni saranno aperte negli Stati Uniti nell’estate del 2024, seguite da altre in Canada in una fase successiva. Ogni sito sarà dotato di caricatori multipli a corrente continua ad alta potenza, rendendo i viaggi a lunga distanza più agevoli per tutti i veicoli elettrici a batteria delle case automobilistiche che utilizzano il sistema di ricarica combinato (CCS) o lo standard di ricarica nordamericano (NACS).

Un aspetto fondamentale di questa joint venture è l’impegno per la sostenibilità. In linea con le strategie di sostenibilità delle sette case automobilistiche partecipanti, la rete di ricarica sarà alimentata esclusivamente da energia rinnovabile. Questo contribuirà ulteriormente alla riduzione delle emissioni di carbonio e al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane.

Una delle caratteristiche distintive di questa rete di ricarica sarà l’attenzione rivolta all’esperienza del cliente. Le stazioni saranno progettate con il comfort e la facilità di ricarica come priorità principali. Saranno collocate in posizioni convenienti, con possibilità di accesso a servizi aggiuntivi come bagni, ristoranti e attività commerciali nelle vicinanze o all’interno dello stesso complesso. Alcune stazioni ammiraglie offriranno addirittura servizi di prima classe, dando agli automobilisti un assaggio del futuro della ricarica.

La distribuzione delle stazioni seguirà una strategia oculata, con una copertura sia nelle principali aree metropolitane che lungo le autostrade, compresi i corridoi di collegamento e i percorsi di vacanza. L’obiettivo è di rendere una stazione di ricarica facilmente accessibile ovunque le persone vivano, lavorino o viaggino. Questo renderà i veicoli elettrici una scelta ancora più attraente per un numero sempre maggiore di persone, garantendo la massima comodità durante i loro spostamenti.

Oltre alla convenienza fisica delle stazioni di ricarica, la joint venture mira a fornire un’esperienza di ricarica senza soluzione di continuità. Ciò significa un’interazione fluida tra il veicolo e la rete di ricarica, supportata dall’integrazione delle app delle case automobilistiche partecipanti. Le funzioni e i servizi offerti consentiranno ai clienti di prenotare le sessioni di ricarica, pianificare percorsi intelligenti con punti di ricarica lungo la strada, effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro, gestire l’energia in modo trasparente e molto altro ancora.

La tecnologia Plug & Charge sarà utilizzata per migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente, consentendo una connessione semplice e sicura tra il veicolo e il carica-batterie, senza la necessità di carte di credito o altre operazioni manuali.