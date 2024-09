Sony amplia la gamma INZONE con un nuovo monitor OLED da 27”

La celebre gamma di prodotti INZONE firmata Sony si arricchisce di due nuove straordinarie aggiunte. Oggi, il colosso giapponese lancia il nuovo monitor OLED INZONE M10S da 27 pollici, un dispositivo progettato per offrire una qualità d’immagine senza precedenti e prestazioni eccezionali per il gaming competitivo. Con refresh rate da 480Hz, tempo di risposta fulmineo di 0,03ms e risoluzione QHD, questo monitor è pronto a cambiare il gioco nel settore degli eSports.

Sviluppato in stretta collaborazione con Fnatic, uno dei più grandi e celebri team eSports al mondo, INZONE M10S è progettato per soddisfare le esigenze dei gamer professionisti. Il monitor introduce una modalità di gioco a 24,5 pollici, ideale per le competizioni, e due nuove modalità esclusive per i giochi FPS, che ottimizzano la nitidezza delle immagini, persino nelle sequenze più frenetiche.

INZONE M10S si distingue per il suo refresh rate di 480Hz e la possibilità di giocare in una modalità da 24,5 pollici con risoluzione 1:1 di 1332p, perfetta per i giocatori abituati ai monitor da 1080p nei tornei eSports. La funzione consente una visualizzazione centrata o allineata in basso, con bordi neri che aiutano a concentrarsi durante le sessioni di gioco più intense.

Tra le novità introdotte spiccano le due modalità dedicate agli sparatutto in prima persona (FPS). La modalità FPS Pro+, sviluppata insieme al team VALORANT di Fnatic, ottimizza la qualità visiva dei combattimenti grazie a una straordinaria nitidezza d’immagine e a neri profondi resi possibili dalla tecnologia OLED. In alternativa, la modalità FPS Pro replica le caratteristiche dei monitor LCD con pannelli TN, tradizionalmente usati nelle competizioni professionistiche, offrendo ai gamer un’esperienza visiva familiare e adatta agli standard dei tornei.

Anche il design dell’INZONE M10S riflette la collaborazione con Fnatic. La base piatta e compatta del monitor misura solo 159mm di diametro, con uno spessore di appena 4mm, garantendo comfort di gioco e ampio spazio per la tastiera e il mouse. Questo permette ai giocatori di posizionare la tastiera con l’angolazione preferita e di utilizzare un tappetino per il mouse di grandi dimensioni, offrendo un setup perfetto per competizioni di alto livello.

La qualità visiva dell’INZONE M10S è semplicemente sbalorditiva. Il monitor copre il 98,5% dello spazio colore DCI-P3, riproducendo colori vividi e gradazioni uniformi a 10bit. Con una luminosità di picco di 1300 nit, garantita dalla tecnologia MLA+ (Micro Lens Array Plus) e certificata DisplayHDR True Black 400, ogni scena di gioco prende vita con dettagli sorprendenti, regalando un’esperienza immersiva senza pari.

Oltre all’INZONE M10S, Sony annuncia anche l’aggiornamento del suo monitor INZONE M9 II, un monitor 4K HDR pensato per i gamer più esigenti. La novità principale è l’integrazione della tecnologia Backlight Scanning, che migliora la nitidezza delle immagini in movimento, offrendo una qualità visiva di altissimo livello.

Entrambi i nuovi monitor INZONE M10S e INZONE M9 II saranno disponibili a partire da ottobre, offrendo ai gamer di tutto il mondo prestazioni di altissimo livello e innovazioni tecnologiche in grado di ridefinire gli standard del settore.