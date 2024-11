Sony presenta Alpha 1 II: la nuova fotocamera mirrorless full-frame di punta

Sony presenta Alpha 1 II, la nuova versione della sua fotocamera mirrorless full-frame di punta, con obiettivo intercambiabile e unità di elaborazione basata su AI di ultima generazione. La fotocamera integra un sensore da 50,1 megapixel effettivi e consente di ottenere prestazioni di scatto continuo senza latenza fino a 30 frame per secondo con tracciamento AF/AE. È dotata di otturatore anti-distorsione e offre una maggiore chiarezza delle immagini anche a sensibilità medio-alte.

Tra le novità spicca la modalità “Auto” che, sfruttando l’intelligenza artificiale, riconosce automaticamente una vasta gamma di soggetti. L’Alpha 1 II, inoltre, integra alcune delle innovazioni introdotte con la Alpha 9 III, tra cui la funzione Pre-Capture, che permette di catturare l’attimo fino a un secondo prima dello scatto, e un design ergonomico ottimizzato per un utilizzo ancora più confortevole. Il tutto in un corpo leggero e maneggevole, che pesa solo 743 grammi.

La fotocamera Alpha 1 II combina il sensore full-frame Exmor RS stacked CMOS da 50,1 MP con il processore di ultima generazione BIONZ XR, assicurando immagini ad alta risoluzione con un’ampia gamma dinamica. La fotocamera offre immagini ad alta risoluzione anche in modalità APS-C crop, con una resa di circa 21 megapixel effettivi.

Supporta lo scatto continuo senza latenza con tracking AF/AE fino a 30 frame per secondo, con calcoli AF/AE fino a 120 volte al secondo per cogliere anche gli attimi più imperdibili. In più, grazie alla funzione Pre-Capture, è possibile catturare immagini fino a un secondo prima di premere il pulsante di scatto, mentre il Continuous Shooting Speed Boost consente di aumentare temporaneamente la velocità di scatto a raffica.

Inoltre, la fotocamera integra la tecnologia di riconoscimento Real-time Recognition AF, potenziata dall’unità di elaborazione basata sull’intelligenza artificiale, che mantiene la messa a fuoco sui soggetti, includendo un sistema di identificazione della postura umana che riconosce immediatamente testa e torso, oltre a tracciare con precisione animali, uccelli, insetti e veicoli. Con Alpha 1 II, la tecnologia Real-time Recognition AF arriva in versione avanzata, arricchita dalla nuova funzione “Auto”, che permette di identificare il soggetto inquadrato automaticamente, eliminando la necessità di impostare una modalità dedicata.

La fotocamera è dotata di un monitor LCD da 3,2 pollici con un sistema a 4 assi multi-angolo che consente di regolarne liberamente l’inclinazione in qualsiasi direzione. Il design del corpo macchina, ripensato rispetto all’Alpha 1 di prima generazione, offre una presa più confortevole, un pulsante di scatto posizionato in un punto ottimale e pulsanti personalizzabili migliorati per adattarsi alle esigenze dei professionisti.

Alpha 1 II include una nuova copertura per oculare con imbottitura (modello FDA-EP21), pensata per offrire un maggiore supporto visivo. Di serie, la fotocamera è dotata di una copertura per oculare standard, sostituibile con l’opzione imbottita in base alle preferenze dell’utente.

Per garantire un supporto energetico ottimale, Alpha 1 II è dotata di caricabatterie Dual-Battery BC-ZD1, che permette di ricaricare rapidamente e in modo stabile due batterie Z (modello NP-FZ100) contemporaneamente, ottenendo una ricarica completa in 155 minuti. Inoltre, l’impugnatura verticale VG-C5 compatibile migliora l’ergonomia della fotocamera e potenzia le prestazioni della batteria, garantendo un supporto perfetto per sessioni di scatto più lunghe.

Per promuovere un approccio sostenibile, questo è il primo modello della serie Alpha (esclusa la serie ZV) a presentare un imballaggio completamente privo di plastica, realizzato con l’innovativo Original Blended Material di Sony, una miscela unica di bambù, canna da zucchero e carta riciclata