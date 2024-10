Stellantis lancia in Europa i veicoli elettrici di Leapmotor: aperti gli ordini per T03 e C10

I concessionari autorizzati Stellantis in tutta Europa hanno iniziato ad accettare ordini per i veicoli completamente elettrici di Leapmotor, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno. Questo passo segna un’importante tappa per Leapmotor International, la joint venture tra Stellantis e Leapmotor che mira ad accelerare le vendite di prodotti ad alta tecnologia a prezzi contenuti al di fuori della Cina.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato che questa partnership offre ai clienti europei accesso a una tecnologia elettrica avanzata e di alto valore, supportata dalla rete di vendita di Stellantis per un’esperienza di acquisto incentrata sul cliente. “Grazie al nostro efficiente sistema di post-vendita, i clienti di Leapmotor beneficeranno di un servizio senza pari”, ha affermato Tavares.

Zhu Jiangming, fondatore, presidente e CEO di Leapmotor, ha sottolineato che l’azienda è focalizzata sulla ricerca e sviluppo e sull’integrazione verticale. “Attraverso la partnership con Stellantis, puntiamo a offrire ai clienti globali soluzioni di mobilità elettrica accessibili e di alta qualità”, ha dichiarato.

I primi mercati europei per i veicoli Leapmotor saranno Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Leapmotor International prevede di espandere ulteriormente la propria offerta in Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e Sud America a partire dal quarto trimestre di quest’anno.

Leapmotor apre gli ordini in Europa con due modelli completamente equipaggiati:

T03 : una vettura compatta a cinque porte del segmento A con un’autonomia di 265 km (WLTP) e spazio interno pari a quello del segmento B. Sarà offerta a partire da 18.900 euro, disponibile da subito.

: una vettura compatta a cinque porte del segmento A con un’autonomia di 265 km (WLTP) e spazio interno pari a quello del segmento B. Sarà offerta a partire da 18.900 euro, disponibile da subito. C10: un SUV di segmento D con un’autonomia di 420 km (WLTP). Offre un’esperienza di guida avanzata, alti livelli di sicurezza e comfort di alto livello. Utilizza l’architettura LEAP 3.0 con configurazione elettronica centralizzata, sistema Cell-to-Chassis e un cockpit intelligente. Sarà disponibile a partire da 36.400 euro, con arrivo previsto presso i concessionari ad ottobre.

Entrambi i veicoli offrono tecnologie elettriche all’avanguardia e alti livelli di prestazioni, efficienza e sicurezza a prezzi accessibili, grazie all’elevata capacità ingegneristica interna e all’integrazione verticale di Leapmotor. Nei prossimi tre anni, l’azienda prevede di commercializzare almeno un modello all’anno.

Con questa mossa, l’offerta di Leapmotor International entrerà in competizione con altri brand cinesi. Il lancio dei veicoli Leapmotor in Europa amplia il portafoglio dei brand Stellantis, offrendo ai clienti una gamma completa a prezzi accessibili. Parallelamente, Stellantis resta impegnata nel proprio modello di business “asset-light” per i propri marchi stranieri in Cina.