Stellantis: partnership con Qualcomm per le piattaforme delle auto connesse

Stellantis N.V. e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato oggi una collaborazione tecnologica pluriennale che prevede l’utilizzo degli ultimi progressi di Snapdragon Digital Chassis™ a bordo di milioni di veicoli dei 14 marchi automobilistici iconici di Stellantis a partire dal 2024, per fornire esperienze intelligenti, personalizzabili e coinvolgenti. Sfruttando le piattaforme Snapdragon Cockpit e le capacità 5G per i sistemi telematici, Stellantis avrà la capacità di soddisfare le aspettative dei clienti, dando loro esperienze personalizzate e all’avanguardia.

Questo accordo faciliterà il piano di Stellantis di fondere tutti i domini software in computer ad alte prestazioni, sfruttando le piattaforme Snapdragon Automotive in tutti i principali domini dei veicoli, oltre a contribuire ad assicurare la supply chain di Stellantis sui componenti strategici.

“La nostra collaborazione tecnologica con Qualcomm Technologies è un altro esempio di come stiamo identificando i leader del settore per lavorare a fianco dei nostri team interni appassionati e talentuosi, mentre trasformiamo i nostri veicoli attraverso un approccio software-defined. Questo alla fine soddisferà meglio le esigenze degli stili di vita dei nostri clienti attraverso funzioni sicure, personalizzate e sempre connesse”, ha detto Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “La vasta esperienza di Qualcomm Technologies nel settore automobilistico e la sua leadership nel campo dei semiconduttori ci permetterà di integrare verticalmente gli elementi chiave delle nostre nuove piattaforme e di gestire più da vicino l’intera supply chain elettronica, fornendo l’accesso alle migliori tecnologie che consentono la realizzazione del potenziale di volume di Stellantis e il raggiungimento della nostra Dare Forward 2030.”

“Qualcomm è onorata di espandere il lavoro con Stellantis per ridefinire i veicoli nel 21° secolo, portando le soluzioni Snapdragon Digital Chassis ai loro futuri veicoli”, ha detto Cristiano Amon, Presidente e CEO, Qualcomm Incorporated. “Creando piattaforme automobilistiche aperte, scalabili e complete che comprendono semiconduttori, sistemi, software e servizi, stiamo supportando Stellantis a guidare la trasformazione verso l’era digitale delle automobili”.

Portando il rapporto guidatore-veicolo su un nuovo livello, Stellantis utilizzerà le piattaforme Snapdragon Cockpit di nuova generazione per alimentare i sistemi di comunicazione e infotainment all’interno dell’auto per STLA SmartCockpit, che è stato progettato e realizzato insieme ad Amazon e Foxconn. Le piattaforme Snapdragon Cockpit non sono solo progettate per fornire grafica ad alta definizione alla console dell’abitacolo a controllo tattile e vocale, ma anche per offrire un’esperienza completamente coinvolgente al suo interno, consentendo un audio premium e comunicazioni vocali cristalline.

Le piattaforme Snapdragon Cockpit saranno utilizzate anche per migliorare STLA Brain, portando un nuovo livello di intelligenza digitale per la comodità e la sicurezza, e contribuendo a migliorare le capacità dell’assistente personale a bordo del veicolo con funzioni di intelligenza artificiale (AI) altamente intuitive, che includono:

Aggiornamenti over-the-air (OTA) che permetteranno al veicolo di evolvere e migliorare naturalmente nel tempo essendo costantemente aggiornato, potenziato e migliorato, così come funzioni su richiesta e aggiornamenti istantanei del veicolo, come cavalli aggiuntivi o modalità di guida; Esperienze personalizzate, sfruttando l’AI per adattarsi a un’ampia varietà di preferenze dei clienti;

Esperienze utente migliorate, grazie a una comunicazione più veloce con le funzioni connesse e una maggiore potenza di calcolo per supportare gli aggiornamenti futuri;

Continui ed entusiasmanti nuovi servizi e soluzioni;

Esperienze sempre connesse;

Esperienze di proprietà migliorate con diagnosi e riparazioni completate via etere per tutti i principali sistemi del veicolo.

La prima applicazione sarà nel marchio Maserati per alimentare la prossima generazione del sistema di infotainment Stellantis.