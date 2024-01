Stilo: ecco la collezione di “mini caschi”

Stilo, rinomata azienda globale specializzata nel design, produzione e distribuzione di caschi da competizione, ha ufficialmente annunciato oggi il debutto della sua primissima collezione di mini caschi. L’esclusivo evento di presentazione si è tenuto a Monaco durante il Media Day del Rally Monte-Carlo 2024, che ha inaugurato la stagione del FIA World Rally Championship 2024.

La nuovissima collezione include dettagliate riproduzioni in scala 1:2 di alcuni dei modelli più iconici delle recenti stagioni, omaggiando così i campioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del motorsport. Il lancio si è svolto in un affascinante scenario, proprio di fronte al Casino di Monaco, durante il primo appuntamento “Meet the Crew” della stagione FIA WRC 2024.

Il momento clou della serata è stato l’incontro tra il pluricampione del mondo Sebastien Ogier e Paolo Bonetalli, il Direttore Generale di Stilo. Nel corso della cerimonia, Ogier ha ricevuto il suo mini casco, una fedele replica della livrea utilizzata durante la stagione 2021, l’anno in cui ha conquistato il prestigioso titolo iridato. Un momento emozionante che ha sottolineato il profondo legame tra i piloti, i loro caschi e i trionfi straordinari ottenuti.

La collezione comprende altresì mini caschi di altri illustri nomi del motorsport mondiale, tra cui Valtteri Bottas per la stagione 2023 con incluso il casco dei test in Bahrain, Lance Stroll per la stagione 2023, Sebastien Loeb con la livrea M-Sport del 2022, Kalle Rovanpera con il casco della stagione 2022, durante la quale ha conquistato il suo primo titolo mondiale, Ott Tanak per la stagione 2023 e nuovamente Ogier con la speciale livrea oro celebrativa per la vittoria del titolo nel 2021.

Gli appassionati di motorsport avranno la possibilità di acquistare direttamente i mini caschi presso i rivenditori ufficiali Stilo distribuiti in tutto il mondo, attraverso una rete di oltre 100 punti vendita. Questa iniziativa conferma l’impegno di Stilo nel portare l’entusiasmo e la passione del motorsport direttamente nelle mani dei fan, offrendo un pezzo unico di storia da collezionare che riflette l’eccellenza riconosciuta a livello globale dei prodotti Stilo.