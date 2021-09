Storie di Seta: una Collezione di quattro fragranze da Salvatore Ferragamo

Storie di Seta è un’esperienza creativa, evocativa e multidimensionale che cattura tutti i sensi trasportandoli verso paesaggi onirici e raffinate sensazioni ispirate alle sete iconiche di Salvatore Ferragamo. È un viaggio immersivo in cui sogni, colori e sentimenti sono intessuti tra loro come i fili preziosi che compongono i meravigliosi patchwork e disegni raffigurati sui foulard e sui tessuti della Maison.

IL CONCEPT

Crea la tua fragranza

La collezione presenta quattro essenze eau de parfum caratterizzate da quattro colori dipinti su quattro decorazioni speciali ereditate dal patrimonio tessile della Maison. I nuovi profumi coniugano estro artigianale e gusto personale in un universo affascinante da esplorare, scoprire e apprezzare ogni giorno, in modi sempre diversi. Ogni formulazione è concepita come una fragranza distinta ma anche come elemento universale di una narrativa a più

voci scandita dal layering e dalla personalizzazione.

La collezione è un irresistibile invito al ‘do it yourself’, un invito a giocare e sperimentare con tutte le essenze mixandole tra loro in infinite e inedite combinazioni che trasformano la dimensione olfattiva in uno straordinario rituale di espressione del sé. Le quattro fragranze “ready-to-wear” possono essere indossate singolarmente oppure accostate con una o più essenze della collezione per un’esperienza su misura che suscita emozioni uniche e inesplorate, capaci di sedurre e avvolgere ogni senso.

LE QUATTRO FRAGRANZE

GIARDINI DI SETA è un’essenza fiorita fruttata con intriganti vibrazioni di frutti rossi succosi che si immergono nella trasparenza fiorita e luminosa del musk. Come un bouquet artistico, il profumo si apre con la freschezza dolce amaro del Rabarbaro per poi svelare un cuore rosso e rosa di Fiore di Sakura avvolto da calde note boisée di Vetiver Madagascar.

GIUNGLE DI SETA è un’intensa creazione fiorita verde pervasa da note fresche e selvagge che fluttuano sulla purezza profonda dei toni boisée per liberare l’energia esuberante di una flora esotica. Il tocco vivace e croccante del Green Pea contrasta con la trasparenza vellutata della Peonia, rischiarata dallo spirito luminoso del Musk.

SAVANE DI SETA è una sensuale essenza agrumata fiorita in cui un accenno di giallo e vegetale si fonde armoniosamente nella struttura di una colonia sofisticata dal tratto esotico. Un Accordo Carota improvviso e inaspettato conduce alle note poudré e fiorite del cuore di Iris, ammorbidito dalle sfumature cremose e lattoniche del Sandalo Indiano.

OCEANI DI SETA è una creazione fiorita acquatica vigorosa e decisa, con accattivanti contrasti in chiaroscuro. Un accordo salato fresco e cristallino che richiama le onde vibranti dell’oceano, mentre petali di Magnolia fluttuano per creare un cuore puro, arioso e attraente sublimato dalle note morbide dell’Eliotropio.

FILO DI SETA E SOSTENIBILITA’

Create in collaborazione con le profumiere Emilie Coppermann e Aliénor Massenet (Symrises), le quattro fragranze sono legate tra loro dal FILO DI SETA: un accordo esclusivo che appare trasversalmente in tutte le profumazioni rendendo ogni creazione assolutamente singolare eppure straordinariamente aperta alla combinazione e agli abbinamenti con una, due o più essenze per una composizione su misura.

Rinnovabile al 62.2% e biodegradabile al 99.1%, questo prezioso DNA olfattivo è formato dal Lilybelle, una nuova molecola di mughetto fresca e rugiadosa, ottenuta tramite un processo eco-compatibile dalla buccia d’arancia; dal Pepe Timut, un olio essenziale di pepe speziato estratto eticamente, con accenti unici di pompelmo rosa, yuzu e toni boisé fioriti e dal Neo Soie Velours de Laire, un accordo nobile che emana la sensazione pura della seta trasmettendo alle fragranze il pregio e l’Heritage secolare dell’alta profumeria fondata su una tradizione di oltre 220 anni.

I FLACONI

I flaconi svelano una forma elegante sigillata con un tappo argentato inciso con il logo Salvatore Ferragamo. Realizzato in luminoso vetro trasparente. Ognuno di loro presenta un motivo ornamentale che trae ispirazione dalla magia dei magnifici capolavori in seta di Salvatore Ferragamo, riproducendo le diverse decorazioni con un’innovativa colorazione in ceramica visibile attraverso ogni lato.

GIARDINI DI SETA ritrae una composizione con lussureggianti fiori e raffinati uccelli volati via dai giardini segreti della fantasia.

GIUNGLE DI SETA evoca le atmosfere verdi e setose di una giungla selvaggia incorniciata da un ricco foliage. SAVANE DI SETA risplende attraverso un mix giallo e lucente di foglie stilizzate e animali rari sul tramonto di una savana misteriosa.

OCEANI DI SETA regala la sensazione blu, fluida e profonda di un sofisticato paradiso sottomarino raffigurato come un regno di illusione.

Ogni preziosa personalizzazione crea un’evocazione onirica, un immaginario incantevole, un disegno di seta iconico che arricchisce i flaconi rendendoli autentici oggetti del desiderio, da collezionare e amare nel tempo.

LA CAMPAGNA

Affidata all’artista visiva Nikolina Petolas, la nuova campagna interpreta l’antologia STORIE DI SETA attraverso la lente del sogno e dell’incanto, con ambientazioni surrealistiche che trasformano l’ordinario in una prospettiva straordinaria.

Sofisticate scene di flora e fauna mixano elementi meravigliosi e inattesi che fluttuano insieme per creare quadri iperrealistici in movimento, carichi di stupore e fantasia. Come il richiamo di una sirena, ogni opera unisce gli elementi bidimensionali in spazi 3D che sembrano familiari e apparentemente reali anche se assolutamente incredibili e illusori.

Attraverso la profonda complessità tecnica dei montaggi della Petolas, queste storie visive ritmano una narrativa memorabile e sognante, popolata da animali giganti, alberi altissimi e fiori pittoreschi; elementi che in ultimo si riuniscono nel groupage finale della campagna per rivelare un paesaggio surreale in cui l’oceano incontra la giungla e una balena vola nel cielo con i colibrì.