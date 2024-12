TAG Heuer torna in pista: il nuovo cronografo celebra 20 anni di velocità

TAG Heuer segna un ritorno trionfale sulla griglia di partenza con un cronografo straordinario, audace e dinamico. Il nuovo TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Oracle Red Bull Racing celebra due decenni di corse ad alta velocità, emozioni travolgenti e innovazione con Oracle Red Bull Racing.

Il nuovo cronografo si distingue per un cassa rivestita in DLC nero, abbinata a un quadrante dalla texture che richiama l’asfalto, in una tonalità di blu ispirata ai colori ufficiali di Oracle Red Bull Racing. Un dettaglio unico è il logo del team, posizionato tra le ore 7 e 10: un debutto assoluto nella collaborazione tra TAG Heuer e Oracle Red Bull Racing.

Sul fondello, l’omaggio continua: l’incisione dedicata al 20º anniversario e il logo del team celebrano il viaggio straordinario di Oracle Red Bull Racing negli ultimi vent’anni. Ogni dettaglio è un tributo alle vittorie e ai traguardi raggiunti, simbolo della solida partnership tra TAG Heuer e il team di Formula 1.

Questo lancio coincide con un’altra pietra miliare: Max Verstappen ha conquistato il Campionato Mondiale Piloti di Formula 1 2024, il quarto titolo consecutivo per il giovane fenomeno. Con una stagione straordinaria, caratterizzata da 9 vittorie e un totale di 429 punti (finora), Verstappen incarna la stessa ricerca dell’eccellenza e precisione che TAG Heuer rappresenta.

Il dominio di Verstappen in pista riflette l’innovazione e l’impegno nel superare i limiti, valori condivisi sia dal pilota che dal marchio svizzero. Il TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Oracle Red Bull Racing diventa così un simbolo del successo e della dedizione che uniscono la casa orologiera al mondo delle corse.

Con questo cronografo esclusivo, TAG Heuer non celebra solo 20 anni di collaborazione con Oracle Red Bull Racing, ma anche lo spirito indomabile che ha guidato entrambe le realtà. Ogni secondo catturato da questo segnatempo rappresenta la passione, la velocità e la precisione che definiscono sia le corse automobilistiche che l’orologeria d’alta gamma.

Il TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Oracle Red Bull Racing è molto più di un orologio: è un tributo al tempo, ai successi e al futuro delle corse. Un pezzo destinato a lasciare un segno indelebile, sul polso e nella storia.