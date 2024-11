Taycan GTS e la Taycan 4: Porsche completa la seconda generazione con tre nuovi modelli

La Porsche ha ampliato ulteriormente la sua famiglia di Taycan introducendo due nuove versioni che si aggiungono alla gamma esistente. La nuova edizione della Taycan GTS e la Taycan 4 sono state progettate per offrire prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida esaltante, soddisfacendo le diverse esigenze dei clienti.

La gamma della Taycan è ora composta da sedici varianti, tra cui tre modelli di carrozzeria, trazione integrale e posteriore, e una vasta gamma di livelli di potenza dei motori Porsche E-Performance che vanno da 300 a 760 kW.

La nuova edizione della Taycan GTS si presenta come una sportiva versatile contraddistinta dall’acronimo GTS, un simbolo di prestazioni e dinamica di guida. Disponibile sia come berlina sportiva che come Sport Turismo, la Taycan GTS offre una potenza in overboost fino a 515 kW grazie al Launch Control. Inoltre, con la nuova funzione push-to-pass del pacchetto Sport Chrono di serie, è possibile attivare una spinta aggiuntiva fino a 70 kW per 10 secondi premendo un pulsante.

La Taycan GTS è dotata di un profilo sonoro distintivo che enfatizza il suo carattere sportivo, mentre gli esterni e gli interni presentano dettagli distintivi come cerchi in Grigio Antracite e sedili sportivi adattivi Plus.

Dall’altra parte della gamma, la Taycan 4 si presenta come un’eccellente campionessa di gamma tra i modelli a trazione integrale. Con la possibilità di scegliere tra la batteria Performance o Performance Plus, la Taycan 4 offre una potenza fino a 300 kW o 320 kW in modalità overboost, garantendo un’eccezionale autonomia che può raggiungere i 643 km secondo il ciclo WLTP.

Il motore elettrico su ciascun asse anteriore e posteriore conferisce alla Taycan 4 una maggiore stabilità di guida e una migliore trazione rispetto alla versione a trazione posteriore.* Inoltre, le ottimizzazioni a favore di una maggiore efficienza garantiscono un’esperienza di guida superiore. Porsche ha messo a punto entrambi i modelli introducendo migliorie in termini di design, tecnologia ed equipaggiamento, offrendo prestazioni più potenti, un’autonomia estesa e tempi di ricarica ridotti. Inoltre, le nuove versioni includono l’ultima generazione della Porsche Driver Experience, garantendo un’esperienza di guida completa e coinvolgente.

La disponibilità dei nuovi modelli è prevista per l’inizio del 2025, e con i loro avanzati sistemi di propulsione e tecnologie innovative, la Taycan GTS e la Taycan 4 si confermano come punti di riferimento nel segmento delle vetture elettriche ad alte prestazioni.

La Porsche continua a dimostrare il proprio impegno verso la mobilità sostenibile e le prestazioni di livello superiore, offrendo ai clienti una gamma sempre più ampia di modelli elettrici all’avanguardia. Se da un lato la Taycan GTS si pone come la scelta ideale per gli amanti delle prestazioni sportive, la Taycan 4 rappresenta l’opzione perfetta per chi ricerca elevata efficienza e trazione integrale.