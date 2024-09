TEARS FOR FEARS: “Songs For A Nervous Planet” è il primo album live

I Tears For Fears ha fatto un annuncio entusiasmante per tutti i fan della band: il loro primo album ufficiale registrato dal vivo, “Songs for a Nervous Planet”, verrà pubblicato il prossimo 25 ottobre. Questo album speciale non solo include esibizioni dal vivo mozzafiato, ma anche quattro nuove tracce incise in studio.

“Abbiamo deciso di filmare lo spettacolo dal vivo l’anno scorso. Penso che molte persone non sappiano che dal vivo siamo una buona band, in realtà! Vedono un duo, e pensano che sul palco ci saranno solo due persone con un paio di tastiere e un mucchio di materiali preregistrati come accompagnamento. Nel corso degli anni, siamo notevolmente migliorati rispetto a quello che viene considerato il nostro periodo di massimo splendore, gli anni Ottanta”, ha dichiarato Curt Smith.

“Non abbiamo mai pubblicato un album dal vivo ufficiale, quindi si potrebbe dire che questo sia un album in lavorazione da quarant’anni”, ha aggiunto Roland Orzabal.

Il primo singolo estratto dall’album è “The Girl That I Call Home”, una canzone emozionante che porta il segno distintivo dei Tears For Fears. Secondo Roland Orzabal, il titolo è nato da una richiesta rivolta all’universo per trovare l’ispirazione giusta.

L’album “Songs for a Nervous Planet” presenta un totale di 22 tracce, tra cui successi atemporali come “Everybody Wants To Rule The World”, “Mad World”, “Shout” e molte altre. Le nuove tracce incise in studio, come “Say Goodbye To Mum And Dad” e “Astronaut”, aggiungono un nuovo capitolo alla ricca carriera della band.

Inoltre, insieme all’uscita dell’album, i Tears For Fears hanno anche annunciato la realizzazione di un film che cattura una delle loro incredibili performance dal vivo durante il ‘Tipping Point Tour’. Questo film offre uno sguardo intimo sulla band e sulla loro straordinaria capacità di esibirsi dal vivo.

Per tutti i fan che non vedono l’ora di immergersi nel mondo musicale avvincente dei Tears For Fears, “Songs for a Nervous Planet” è sicuramente un appuntamento da non perdere. L’album promette di offrire un mix unico di esperienze dal vivo e nuove tracce in studio, avvicinando i fan ancora di più alla magia che solo questo duo iconico sa creare.