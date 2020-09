The VivID Collection: la nuova collezione Essential Looks di Schwarzkopf Professional

Creata e realizzata in un momento particolarmente complicato in cui tutto il mondo era in crisi a causa del Covid-19, la Collezione The VivID Collection di Schwarzkopf Professional è una collezione diversa.

Durante il periodo più duro, il team Essential Looks di Schwarzkopf Professional ha lavorato per mettere insieme i trend A/W 2020. “Perché quando finalmente torneremo a una nuova normalità, le monete più preziose a nostra disposizione saranno la creatività e l’ispirazione, che ci aiuteranno a rinnovare le nostre priorità, resettare la nostra visione e andare avanti” – racconta Simon Ellis, International Creative Director di Schwarzkopf Professional.

Simon descrive la nuova collezione come un “atto d’amore”. Le tendenze viste in passerella, i social media e la creatività del team Schwarzkopf Professional sono stati catturati e concentrati in tre trend chiave con una visione creativa e un focus completamente rinnovati: Once Upon A Time, Everyday Decadence e Dark Romance.

In aggiunta ai look Schwarzkopf Professional lancia anche il nuovissimo Color Blender Tool in collaborazione con la Global Colour Ambassador, Lesley Jennison, che dice: “È un prodotto assolutamente geniale, facilissimo da tenere in mano e permette di creare senza sforzo effetti elaborati L’idea mi è venuta pensando agli strumenti per il contouring del viso. Questo tool rende tutte le tecniche di sfumatura e degradé sui capelli mille volte più semplici. Ed è davvero versatile: permette di creare perfetti balayage, root shadow, feathering e ogni altra tecnica in maniera molto semplice.”

La Collezione The VivID Collection di Schwarzkopf Professional è disponibile da settembre 2020.