THE+RECORD PLAYER, qualità e design per gli amanti del vinile

E’ un concetto rivoluzionario per gli amanti del vinile, con un design nuovo e innovativo. THE+RECORD PLAYER, prodotto dal marchio londinese +Audio, è il primo e unico giradischi compatto dotato di un sistema di altoparlanti stereo integrato ad alte prestazioni, nato per conquistare gli audiofili.

Molto intuitivo nell’utilizzo, è un oggetto in grado di garantire prestazioni di alto livello, concentrate in un unico dispositivo che fa convivere perfettamente analogico e digitale. Oltre alla riproduzione in vinile di 33/45 giri, ottimizzata per mezzo di un commutatore elettronico, THE+RECORD PLAYER include il Bluetooth per lo streaming wireless da dispositivi digitali, un ingresso ottico SPDIF per la connessione a una sorgente audio digitale o TV, e, infine, un ingresso/uscita USB per trasferire i brani dal vinile al PC o riprodurre i file musicali. La qualità di ascolto è davvero alta. Il suono viene fuori dalle casse in maniera corposa e molto ben definita ed è molto facile gestire lo streaming wireless dai dispositivi digitali.

Esteticamente si distingue per il design vintage, caratterizzato da elementi in legno naturale e inserti in alluminio, tutti materiali con la funzione di garantire solidità, qualità del suono e capacità di integrarsi nel mondo più elegante a ogni tipo di stile e arredo.