THOK E-Bikes presenta Gram, l’innovativa e-enduro full carbon

THOK E-Bikes annuncia la sua prima e-enduro con telaio in fibra di carbonio, la Gram: una bicicletta adatta a scalare pareti che non si potrebbero affrontare a pedali, offrendo massimo divertimento anche nel downhill.

La Gram è full carbon, con uso di diversi tipi di tessuti e intrecci, e fibra UD nelle zone più sollecitate. Tutti i cavi sono integrati nel telaio dentro guaine inglobate nel tessuto in fibra. Il tubo sella è stato verticalizzato con angolo da 78° per assicurare massima efficienza di pedalata e grande trazione in salita. L’angolo sterzo è aperto (64°) per scavalcare gli ostacoli senza impuntarsi.

Sopra al movimento centrale risaltano le “T-Ribs”, due grosse nervature, che forniscono sostegno, dissipando la pressione prodotta dall’utilizzo e rendendo la pedalata più efficace.

Nella parte posteriore del telaio saltano all’occhio i foderi bassi con disegno asimmetrico e il nuovo forcellino UDH compatibile con tutti i sistemi di trasmissione in commercio.

ll downtube è caratterizzato da fibre di carbonio a spessore differenziato: la sua sezione con forma a “C” contribuisce a disperdere le tensioni su terreni accidentati. È stato anch’esso verticalizzato, con l’obiettivo di abbassare il baricentro e favorire ulteriormente la pedalata in salita. Il Big Eye del T-Front System diminuisce le sollecitazioni della zona sterzo durante l’utilizzo sui tracciati più sconnessi. Da notare, infine, il “dettaglio” del T-stopper, il bloccasterzo.

La bicicletta è progettata intorno all’affidabile sistema chiuso Shimano con motore EP8, ed è dotata di batteria integrata da 630 WH facilmente estraibile per una comoda ricarica.

La nuova Gram è disponibile in due versioni di set-up: Gram e Gram RC. La prima ha colorazione rosso-grigio, la seconda grigio-nero. L’allestimento della Gram prevede sospensioni FOX, 170 mm di escursione sia all’anteriore che al posteriore, freni SRAM a 4 pistoni con dischi da 200mm, cambio SRAM a 12 rapporti e pneumatici Maxxis Assegai in assetto mullet.

Sulla Gram RC l’escursione della forcella FOX sale a 180 mm, con montata la versione factory della 38 Float all’anteriore e la Float X2 per l’ammortizzatore posteriore. Il manubrio è un Renthal in carbonio, i cerchi sono Crankbrothers. Il cambio è elettronico e i freni sono gli Shimano Deore XT a 4 pistoni da 203 mm. Anche qui, le gomme sono Maxxis Assegai, sempre in configurazione 29” all’anteriore e 27,5” al posteriore.

Entrambi i modelli sono in pronta consegna nelle taglie S, M, L ed XL, rispettivamente a 7.490 € e 9.900 € tasse e consegna compresi.