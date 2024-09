TIM MUSIC AWARDS: da domani con CARLO CONTI e VANESSA INCONTRADA

I TIM Music Awards compiono 18 anni e si preparano a festeggiare questo importante traguardo con due serate sold out all’Arena di Verona, venerdì 13 e sabato 14 settembre. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 in prima serata, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, una coppia ormai consolidata, che per la tredicesima volta si ritrova insieme sul palco per premiare le stelle della musica italiana.

Le due serate promettono di essere un concentrato di emozioni e sorprese, grazie alla presenza di numerosi artisti che riceveranno importanti riconoscimenti per i loro straordinari successi. Un’occasione speciale per celebrare la musica e per offrire al pubblico, sia presente nell’affascinante cornice dell’Arena di Verona che a casa, delle performance esclusive.

La line-up è davvero eccezionale e vede la partecipazione di alcuni tra i nomi più celebri del panorama musicale italiano. Tra gli artisti che si esibiranno durante le due serate ci saranno: Alessandra Amoroso, Elodie, Gianna Nannini, Negramaro, Fiorella Mannoia, Pinguini Tattici Nucleari, Max Pezzali, Gigi D’Alessio, Irama, Mahmood, Loredana Bertè, e tanti altri. Saranno presenti anche volti noti della comicità e dello spettacolo come Pio e Amedeo, Stefano De Martino e Andrea Delogu, che arricchiranno ulteriormente lo show con la loro simpatia e ironia.

Il TIM Music Awards premierà gli Album e i Singoli che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2023 e settembre 2024. Ma non è tutto: ci saranno anche le premiazioni per gli eventi e i tour che hanno superato importanti traguardi di pubblico, con Certificazioni Siae Oro, Platino e Diamante, per i concerti che hanno attirato oltre 100mila, 200mila e 300mila spettatori.

Inoltre, saranno assegnati premi speciali da FIMI, SIAE, EARONE, ASSOCONCERTI e Arena di Verona, rendendo questa edizione ancora più ricca di momenti significativi per l’industria musicale italiana.

Prodotto da FriendsTv per Rai, l’evento sarà seguito anche dalle radio ufficiali Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana, che racconteranno in diretta ogni momento di questo straordinario spettacolo.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, pronto a celebrare i protagonisti che hanno saputo emozionare e conquistare il pubblico italiano nel corso dell’ultimo anno.