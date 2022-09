Tissot aggiunge otto nuovi modelli alla celebre linea PRX

Gli appassionati di Tissot di tutto il mondo hanno apprezzato il design, il senso delle proporzioni e il modo in cui il PRX fa rivivere un classico di Tissot molto amato. Ma alcuni dei nuovi estimatori trovavano i modelli della collezione di lancio troppo grandi.

Quest’anno Tissot lancerà quindi una nuova collezione di cinque modelli PRX con casse in acciaio satinato da 35 mm, tutti alimentati da movimenti al quarzo. La gamma si declinerà nei colori del quadrante disponibile. Ci saranno quattro modelli in acciaio con quadrante soleil argento, blu, verde o azzurro e un ulteriore modello in acciaio con cassa e bracciale placcati in PVD oro giallo e quadrante color oro giallo. Questa collezione coglie perfettamente l’essenza e le dimensioni dell’originale modello del ‘78 su cui si basa il design retrò del PRX e incarna la tendenza attuale per gli orologi unisex. Senza dubbio questa scelta infoltirà ulteriormente le sempre più larghe fila di fan internazionali del modello.

Il PRX rilanciato lo scorso anno aveva una cassa da 40 mm e un movimento al quarzo o automatico. Quest’anno, Tissot ha aggiunto una cassa unisex da 35 mm, con una scelta di modelli in acciaio spazzolato-satinato con quadrante soleil blu, verde, azzurro o argento, e un altro modello con cassa e quadrante rivestiti in PVD color oro giallo. Per il resto, il look riprende l’originale PRX del 1978 e il revival dell’anno scorso. Ritroviamo la lunetta sottile e perfettamente lucidata, così come i fianchi angolari della cassa, spazzolati verticalmente, e il bracciale in metallo affusolato. All’interno è presente un movimento al quarzo Swiss Made.

La campagna di comunicazione

Per il PRX, Tissot ha pensato ad una campagna di lancio da film. La campagna racconta la storia di cinque personaggi ambiziosi, cinque amici contraddistinti da look e personalità individuali, ma accomunati dall’atteggiamento, dallo stile di vita e dalla scelta del nuovo PRX 35mm. La scena è una classica cultura pop. Un’auto, un distributore di benzina e una destinazione sconosciuta. Il profumo di libertà nell’aria. E tutto sembra possibile. Perché chi ha bisogno di un piano? La vita si improvvisa. Va colta al balzo. Basta solo battere il tempo e far contare ogni minuto. Parte il riff morbido di una colonna sonora americana, il lucidalabbra in primo piano, manciate di snack e poi via, al volante fino all’alba e il ticchettio di cinque orologi da polso PRX con quadranti in cinque colori diversi. Nessuna preoccupazione. E il nome della stazione di servizio? PRX, illuminato da un neon rosa limbico.