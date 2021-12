Toyota Gazoo Racing ai nastri di partenza del Rally Dakar

TOYOTA GAZOO Racing parteciperà con un team di quattro vetture all’edizione 2022 del Rally Dakar. La squadra sarà di nuovo guidata dai vincitori del Rally Dakar 2019 Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel, con Giniel de Villiers e il copilota Dennis Murphy che parteciperanno nella lotta al primo posto. Il 2021 ha visto Henk Lategan partecipare al Rally Dakar come un rookie, ma il tre volte campione sudafricano di Cross-Country e il suo co-pilota, Brett Cummings, cercheranno di migliorare le performance fatte registrare nella scorsa edizione, durante la quale si sono dovuti ritirare alla quinta tappa nonostante un ottimo inizio di gara. Infine, Shameer Variawa e il nuovo copilota Danie Stassen completeranno la formazione per TOYOTA GAZOO Racing alla Dakar 2022.

Nasser Al-Attiyah e il co-pilota Mathieu Baumel sono freschi di vittoria all’Hail International Rally, che ha permesso loro di conquistare la Coppa del Mondo FIA 2021 per i Cross-Country Rallies, rendendoli i chiari favoriti per vincere l’imminente Rally Dakar. La competizione si svolge in Arabia Saudita dal 1 gennaio 2022 al 14 gennaio 2022.

Nasser e Mathieu hanno conquistato la vittoria in Coppa del Mondo dopo aver vinto quattro dei sei eventi di quest’anno, tra cui il Rally dell’Andalusia, il Rally del Marocco, l’Abu Dhabi Desert Challenge e l’Hail International Rally. La coppia ha deciso di saltare due round, a causa di impegni precedenti, vincendo effettivamente ogni round in cui ha partecipato.

Mentre la Coppa del Mondo è stata vinta al volante del precedente Toyota Hilux, il Rally Dakar 2022 segnerà il debutto internazionale del nuovo Toyota GR DKR Hilux T1+. La vettura è dotata del motore a benzina V6 biturbo del nuovo Toyota Land Cruiser, insieme a ruote più grandi, un nuovo sistema di sospensioni monoammortizzatore con più escursione e un nuovo look estetico.

La nuova vettura è stata accuratamente messa a punto, con l’ultima sessione di prove nel deserto del Kalahari che ha confermato l’assetto del team per la Dakar 2022. Nell’auto è stata impiegata una nuova configurazione degli ammortizzatori e test approfonditi presso la struttura privata del team hanno mostrato progressi significativi in ​​termini di sviluppo della nuova vettura. Sia Nasser che Giniel de Villiers hanno modificato la vettura nelle ultime settimane prima della gara e il team è fiducioso che l’assetto attuale offra un eccellente equilibrio tra maneggevolezza e velocità assoluta.

Il Rally Dakar 2022 non è solo una delle gare automobilistiche più dure al mondo, ma è anche il primo round del nuovo FIA World Rally-Raid Championship (W2RC). Nasser e Mathieu correranno con il nuovo GR DKR Hilux T1+ nel campionato del prossimo anno e, in quanto tale, il Rally Dakar svolge un ruolo fondamentale nella ricerca di TOYOTA GAZOO Racing per assicurarsi i titoli inaugurali di costruttore, pilota e copilota W2RC.

La Dakar 2022 inizierà il 1° gennaio, con un collegamento dalla città di Jeddah a Ha’il. La sezione stradale copre 815 km e sarà seguita da una breve sezione cronometrata di 19 km, che verrà utilizzata per determinare gli ordini di partenza per la prima tappa.

Il percorso si sposta poi in senso orario, visitando città come Al Artawiyah e Al Qaisumah prima di raggiungere la capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh. Qui il bivacco resterà in loco per diversi giorni, fino al giorno di riposo dell’8 gennaio. Da Riyadh, la corsa proseguirà verso Al Dawadimi, Wadi Ad Dawasir e Bisha, prima di concludersi a Jeddah il 14 gennaio.