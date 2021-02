TP-Link Tapo C310: la videocamera outdoor che sorveglia la casa h24

TP-Link prosegue nel suo impegno per lo sviluppo di prodotti dedicati alla smart home e presenta Tapo C310, la prima videocamera di sorveglianza da esterno che arricchisce la gamma entry level aziendale, unendosi all’ormai noto modello da interno Tapo C200.

Pensata per tenere sotto controllo la casa giorno e notte, Tapo C310 ha un look moderno e minimale, cattura immagini nitide e può contare su diverse funzionalità avanzate, oltre ad una facilità di installazione e la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google che rendono l’utilizzo di questa videocamera ancora più intuitivo.

Tapo C310 è un guardiano attivo 24 ore su 24. Grazie ai sensori di movimento, il dispositivo rileva presenze indesiderate in ogni momento della giornata e invia automaticamente notifiche all’app Tapo dedicata, dalla quale l’utente può seguire gli eventi in diretta e, nel caso, attivare l’allarme visivo e sonoro integrato, così da scoraggiare i malintenzionati. In quanto videocamera Outdoor, Tapo C310 è certificata IP66, per resistere senza problemi a tutte le intemperie dell’ambiente esterno.

La qualità di ripresa è di alto livello, sia di giorno che in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla risoluzione video da 3 MP (2304×1296) e alla modalità notturna che consente una visuale fino a 25 metri anche con buio totale. Ogni ripresa viene salvata in una comune scheda Micro SD, da inserire nell’apposito alloggio.

L’installazione è facile e veloce. La videocamera outdoor si adatta ad ogni configurazione di rete esistente. Una volta installata in prossimità delle porte o delle finestre di casa, può essere collegata a internet tramite connessione cablata o una comune rete Wi-Fi, raggiungendo così ottimi livelli di flessibilità. Raramente, infatti, è presente una predisposizione cablata all’esterno di casa, ma con Tapo C310 basta configurare la rete wireless dall’applicazione per iniziare ad usare subito il dispositivo in tutte le sue potenzialità.

Il dialogo con l’app Tapo è costante grazie agli alert, alla possibilità di vedere il video live in streaming, ma anche di comunicare in real time tramite l’impianto audio bidirezionale integrato (utile per dialogare a distanza con visitatori, amici, corrieri etc.).

TP-Link Tapo C310 è disponibile sul canale ufficiale Amazon dell’azienda e nelle principali catene retail di elettronica al prezzo al pubblico di 39 euro.