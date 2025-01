Tramarossa x Abarth: esclusività e stile si uniscono a Pitti Uomo

Tramarossa e Abarth uniscono le forze in una collaborazione esclusiva che celebra la passione per lo stile e le prestazioni. Il risultato è la capsule Tramarossa x Abarth, una collezione unica che fonde l’artigianalità del denim italiano di lusso con il design innovativo e l’anima sportiva del marchio automobilistico. Questo progetto non è solo una collaborazione, ma un tributo alla qualità, alla performance e all’eleganza.

Ogni pezzo della collezione è pensato per uomini dinamici e sicuri di sé, quelli che amano vivere in movimento, tra la vivacità delle strade urbane e il brivido della guida sportiva. La capsule si distingue per l’attenzione ai dettagli, dalla scelta dei materiali alla cura delle finiture, valori che uniscono entrambi i marchi. Il risultato è una linea che celebra l’eccellenza come segno distintivo.

Al centro della collezione ci sono i denim giapponesi cimosati e i jeans in denim italiano di altissima qualità, disponibili in diversi lavaggi e vestibilità, ideali per esaltare il comfort e la versatilità. Per chi cerca qualcosa di più formale, i chino in blu navy offrono una soluzione elegante, mentre i pantaloni cargo in felpa aggiungono un tocco sportivo. I maglioni in lana con il logo Tramarossa x Abarth sono l’emblema della combinazione tra il denim e la sportività, completati da felpe casual.

I capispalla, come la field jacket, il bomber e il gilet, sono progettati per garantire stile e funzionalità in ogni stagione, mentre gli accessori, come il cappellino da baseball e il berretto reversibile, aggiungono un tocco di personalità e fanno eco al legame tra moda e sportività.

La capsule sarà presentata in esclusiva a Pitti Uomo 107, dal 14 al 17 gennaio 2025. I visitatori dello stand dedicato potranno vivere un’esperienza immersiva nell’universo di questa collaborazione, ammirando un’Abarth 500e personalizzata, che rappresenta perfettamente l’incontro tra moda e velocità. Ogni capo della collezione richiama infatti il design e lo spirito sportivo che caratterizzano da sempre il marchio dello Scorpione.

La collezione Tramarossa x Abarth sarà disponibile in edizione limitata a partire da agosto 2025, presso negozi selezionati e online, per offrire a ogni appassionato un’opportunità unica di portare con sé il meglio del design italiano e delle prestazioni sportive.