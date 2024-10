Triumph: ecco la nuova Tiger Sport 800

Triumph Motorcycles ha presentato la Tiger Sport 800, un crossover emozionante e dinamico, progettato per unire prestazioni sportive a un’attitudine touring senza compromessi. Questa nuova moto si distingue per il suo motore Triumph a tre cilindri, che debutta in una configurazione innovativa, capace di offrire un’esperienza di guida coinvolgente.

Il cuore pulsante della Tiger Sport 800 è il nuovo motore a tre cilindri da 800cc, in grado di erogare una potenza massima di 115 CV a 10.750 giri/min, con un’impressionante disponibilità di coppia: 84 Nm a 8.500 giri/min. Questo consente una risposta immediata e un’ottima maneggevolezza, rendendo la moto agile e reattiva. Il telaio leggero e robusto, unito a sospensioni Showa regolabili e pinze freno radiali, garantisce prestazioni ottimali sia in città che durante i lunghi viaggi.

Il design della nuova Tiger Sport 800 è caratterizzato da un’aerodinamica studiata nei minimi dettagli, con un frontale scolpito e deflettori laterali che offrono una maggiore protezione al pilota. Il comfort di guida è esaltato dalle selle più larghe e dai maniglioni integrati per il passeggero, rendendo anche i tragitti più lunghi un piacere.

La tecnologia è un aspetto fondamentale della Tiger Sport 800. La moto offre tre modalità di guida che permettono ai motociclisti di personalizzare la risposta della moto in base alle condizioni esterne. Grazie all’acceleratore ride-by-wire e al controllo di trazione facilmente disinseribile, ogni pilota potrà affrontare la strada con sicurezza. Ulteriori caratteristiche includono il Triumph Shift Assist e il Cruise Control, che rendono i viaggi lunghi più comodi e rilassati.

La sicurezza è garantita da un ABS e Traction Control Ottimizzati con funzione Cornering, supportati da una nuova piattaforma inerziale IMU a 6 assi. La Tiger Sport 800 è anche dotata di illuminazione a LED, un quadro strumenti LCD e TFT multifunzione con navigazione turn-by-turn e connettività Bluetooth integrata.

Triumph offre una vasta gamma di oltre 40 accessori originali per personalizzare ulteriormente la Tiger Sport 800, tra cui un silenziatore Akrapovič e un assortimento di bagagli progettati specificamente per la moto. La manutenzione è facilitata grazie a tempi di servizio ridotti e a un intervallo di manutenzione leader di categoria di 16.000 km.

La nuova Tiger Sport 800, disponibile a partire da € 11.995 (franco concessionario), presenta quattro colorazioni accattivanti: Sapphire Black, Graphite, Cosmic Yellow e Caspian Blue. I motociclisti possono godere di un costo di gestione tra i migliori del segmento, supportato da una garanzia globale di 2 anni a chilometraggio illimitato che copre anche gli accessori originali Triumph.

La Tiger Sport 800 sarà disponibile presso tutti i Concessionari Triumph a partire da marzo 2025, pronta per offrire un’esperienza di guida straordinaria, unendo stile, comfort e tecnologia all’avanguardia.