Triumph: ecco la Street Triple 765 R

Triumph Motorcycles presenta la Street Triple 765 R omologata per i motociclisti con patente A2, una nuova variante identica in tutti i dettagli all’attuale Street Triple 765 R ma pensata per una nuova generazione di motociclisti, in possesso di patente A2.

La Street Triple 765 R A2 presenta lo stesso motore a 3 cilindri in linea da 765cc affinato da Triumph grazie alla preziosa esperienza maturata come fornitore unico del Campionato Mondiale Moto2, ma con una potenza massima ridotta a 70kW che, tramite il kit di depotenziamento disponibile come accessorio originale, può essere portata alla soglia di 35kW secondo i requisiti necessari per i possessori di patente A2.

Grazie ad una posizione ottimizzata, al motore da 765cc derivato dalla Moto2, al forcellone ad ala di gabbiano e al telaio leggero e compatto, la Street Triple 765 R è una moto dal carattere vivace ed entusiasmante, pensata per i motociclisti più giovani e in grado di emozionare grazie a prestazioni di alto livello e ad una ciclistica raffinata dal comportamento equilibrato e sempre prevedibile, che ispira fiducia.

Il serbatoio ha una capacità di 15 litri ed è dotato di pannelli laterali integrati con un design angolare che si sposa perfettamente con i convogliatori del radiatore dal look aggressivo, completato ulteriormente da una finitura del faro che incorpora anche la presa d’aria. Il codino della Street Triple ha un design deciso e orientato verso l’alto, in modo da conferire uno stile sportivo e puntato verso l’anteriore. Il silenziatore aggiunge un tocco di aggressività alla Street Triple, oltre a enfatizzare l’inconfondibile sound del motore a tre cilindri.

La Street Triple 765 R A2 sarà disponibile in due nuove colorazioni: l’intrigante Matt Baja Orange e il piu’ elegante Pure White. La prima opzione è caratterizzata da un serbatoio Matt Baja Orange, con una finitura del faro e pannelli laterali abbinati, mentre il parafango anteriore e il pannello laterale del radiatore sono in Matt Black. La versione Pure White presenta alcuni dettagli in Baja Orange su copriserbatoio, oltre a parafango anteriore e a una rifinitura dei fari in Pure White, completati dal pannello laterale del radiatore in Storm Grey.

La nuova Street Triple 765 R A2 sarà disponibile da settembre 2024 presso la rete vendita Triumph Motorcycles al prezzo (franco concessionario, IVA inclusa) di € 10.495.