Tucano Urbano: accessori a tutta freschezza per l’estate

È arrivata più infuocata che mai. L’estate 2021 non ha aspettato agosto per sprigionare quel caldo afoso tanto temuto da chi usa le due ruote. Ma anche quest’anno TUCANO URBANO è pronto a soccorrere chi non vuole patire la canicola: ecco i suoi tanto amati accessori a tutta freschezza.

Partiamo dalla sella che – si sa – diventa un carbone ardente se si lascia lo scooter o la moto al sole anche solo per qualche ora. Il must have per non ustionarsi il lato B è COOL-FRESH, un ingegnoso coprisella in rete Aero 3D ad alto spessore (2 cm) che ha insita già nel nome la sua promessa. COOL-FRESH crea infatti un’intercapedine d’aria in grado di rendere la seduta più fresca e decisamente più comoda. Chi lo ha provato non può più farne a meno. Quattro i modelli disponibili: per moto (34,90€), per scooter (34,90€), per sella lunga biposto (39,99€) e per passeggero (34,90€).

Se invece non vogliamo cuocerci la testa, non possiamo fare a meno del casco campione assoluto di freschezza: EL’FRESH (95,90€), il casco più ventilato, colorato e chic che si possa trovare sul mercato. Per muoversi anche sotto il sole cocente, il casco EL’FRESH adotta un sistema di ventilazione Dynamic Flow: le prese d’aria sulla calotta, protette da una rete metallica, convogliano il massimo flusso d’aria verso l’interno del casco attraverso i fori e le canalizzazioni presenti nell’EPS. L’interno termoformato permette – attraverso spessori differenziati – di garantire la miglior circolazione dell’aria e la costante dissipazione di calore e umidità, con un risultato di massima freschezza. Dopo il successo della stagione scorsa, EL’FRESH torna a rinfrescare l’estate 2021 con due nuovi colori al gusto di sorbetto: un giallo limone ad alta visibilità opaco e un bell’arancio, anch’esso opaco, che vanno ad aggiungersi all’ampia gamma di colorazioni disponibili per questo casco dal sapore tutto estivo. Da avere l’imbarazzo della scelta…

Infine, per rendere più fresco e igienico l’interno del casco, TUCANO URBANO propone due praticissime soluzioni: il sottocasco in fibra naturale di vimini PANAMA (14,90€), una delle “tucanate” più collaudate dal popolo dei dueruotisti; oppure il nuovissimo PAPI (19,90€), interno casco in cotone. In tutti i tipi di casco rimane sempre ben adeso all’interno della calotta grazie a un supporto interno modellabile. In ogni confezione se ne trovano due pezzi, così da avere il ricambio quando lo si mette a lavare. Sì, perché PAPI si può lavare, per giunta in lavatrice. Della serie “più pratico di così!”.