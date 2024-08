Umberto Tozzi: addio alla scena live con “L’ultima notte rosa – The Final Tour”

Il leggendario cantautore italiano, Umberto Tozzi, ha annunciato il suo ritiro dalla scena live dopo una carriera straordinaria che abbraccia 50 anni di successi musicali. Con oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti in tutto il mondo, Tozzi è indiscutibilmente una figura iconica della musica italiana.

Il tour d’addio, intitolato “L’Ultima Notte Rosa The Final Tour“, lo vedrà esibirsi in quasi 60 spettacoli indimenticabili in 4 continenti tra il 2024 e il 2025. Accompagnato dall’Ensemble Symphony Orchestra, Tozzi porterà le sue hit senza tempo in Italia, in Europa, in America, in Asia e in Oceania.

Con canzoni indimenticabili come “Ti Amo”, “Tu”, “Gloria”, “Stella Stai” e “Gente di Mare”, Umberto Tozzi ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica internazionale. Vincitore di un Golden Globe e nominato ai Grammy Awards, Tozzi ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua eccezionale carriera.

Inoltre, le collaborazioni di Tozzi con artisti italiani e internazionali di spicco confermano il suo status di leggenda musicale. Il suo impatto sulla cultura popolare è evidente anche attraverso le sue hit utilizzate in importanti colonne sonore di film e serie TV di successo.

Le prossime tappe del tour includono diverse città italiane tra cui Milano, Firenze, e Torino, insieme a concerti in Germania, Svizzera, Austria, Belgio, Canada, Stati Uniti, Francia, Bulgaria e Australia. Non mancheranno emozioni e nostalgia durante queste esibizioni uniche che segnano la fine di un’epoca musicale.